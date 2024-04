Manna fulmina Giuntoli: regalo Napoli, addio Juventus

Manna fulmina Giuntoli. Le voci di trattative, possibili affari e quegli ‘strani’ intrecci con il Napoli accendono il calciomercato.

Sembra che la quotidiana ‘normalità’ non sia più di casa alla Continassa. Dopo la devastante stagione passata, i cui conseguenti, ed altrettanto devastanti effetti si stanno ancora scontando nell’annata in corso, le situazioni che in casa Juventus inducono a qualche riflessione non mancano di certo.

La sfuriata negli spogliatoi di Massimiliano Allegri nel post di Juventus-Fiorentina ai tempi di Giampiero Boniperti non sarebbe mai uscita dalla porta degli spogliatoi. Questa volta, dalla porta, è uscito tutto. E di tutto. Un’altra notizia che è passata quasi in cavalleria, sotto la semplice voce ‘calciomercato’, ha riguardato Giovanni Manna.

L’attuale direttore sportivo della Juventus, e primo collaboratore del direttore dell’Area tecnica bianconera, Cristiano Giuntoli, sembra ormai, a tutti gli effetti, il nuovo direttore sportivo del Napoli. Colpo gobbo di Aurelio De Laurentiis? Probabilmente si, ma sono i tempi, e le possibili conseguenze, di tale operazione ad indurre a qualche riflessione.

La stagione della Juventus, così come dello stesso Napoli, deve ancora emettere le sentenze definitive. L’annuncio del passaggio di un importante dirigente da una società di primo piano ad un’altra di pari livello, a stagione ancora in corso, favorisce il fiorire di infinite illazioni.

Manna fulmina Giuntoli

Giovanni Manna è in mezzo al guado. Da una parte la società che sta lasciando, la Juventus, dall’altra la sua nuova dimora, il Napoli. Sotto il Vesuvio l’ancora, almeno ufficialmente, direttore sportivo della Juventus, porterà la sua competenza, professionalità ed anche…i segreti di Cristiano Giuntoli.

Sarà un caso ma negli ultimi giorni sono apparsi nomi di possibili obiettivi della società partenopea fino a qualche giorno prima accostati alla Juventus. L’ultimo, in ordine di tempo, è il difensore centrale dell’Atletico Madrid, Mario Hermoso, classe 1995.

Profilo che piace a Giovanni Manna al punto che vorrebbe portarlo a Napoli. In scadenza di contratto con il club iberico, Mario Hermoso rappresenterebbe un obiettivo concreto della Juventus nel caso pervenisse alla Continassa un’offerta irrinunciabile per Gleison Bremer.

A quanto pare Cristiano Giuntoli, oltre che da Aurelio De Laurentiis, al più presto dovrà difendersi anche da Giovanni Manna. Ai tempi di Giampiero Boniperti una situazione del genere non sarebbe mai uscita dalle segrete stanze della Juventus.

Sicuramente un altro calcio. Certamente altri uomini.