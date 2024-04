Si è riproposto alla Juventus: coppia pesante con Vlahovic

Calciomercato Juventus, si è riproposto di nuovo ai bianconeri. Il suo obiettivo è quello di giocare con Vlahovic. Ritorno di fiamma?

Lo ha detto anche lui in una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Sta bene dove si trova ma non si può mai sapere, quando c’è il suo nome in mezzo, come andranno realmente le cose. Ed è così, mentre la stagione sta volgendo al termine, che il suo profilo torna in maniera prepotente alla ribalta.

Ed è sempre il quotidiano che un poco di tempo fa lo ha sentito a dare la notizia. Si sarebbe proposto alla Juventus, per un romantico ritorno. Vuole fare coppia con Vlahovic. E chissà, magari anche i bianconeri che lì davanti qualche modifica la dovranno fare – Milik e Kean potrebbero essere ceduti – ci potrebbero pensare. Di certo è un nome che piace. E poi conosce l’ambiente, sa come si sta a Torino. Insomma, un matrimonio che si potrebbe fare.

Calciomercato Juventus, Morata si è proposto

Sì, avete letto bene. Alvaro Morata si sarebbe proposto alla Juventus. L’attaccante spagnolo che adesso gioca nell’Atletico Madrid a quanto pare vorrebbe cambiare aria, tornare in Italia, Paese della moglie, dove anche lui si è trovato bene. Non solo perché ha conosciuto l’amore – e adesso Alvaro ha una famiglia bellissima – ma anche perché dalle parti di Torino sta alla grande. Un sogno.

Vedremo se le intenzioni di Alvaro coincideranno con quelli che sono gli obiettivi della Juventus che, comunque, non può di certo rimanere indifferente davanti ad una cosa del genere. Morata è un profilo internazionale, capitano della nazionale spagnola, che quest’anno inoltre ha segnato con una regolarità disarmante. Con il giusto prezzo e trovando l’incastro perfetto allora si potrebbe fare.