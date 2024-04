Donnarumma nuovo portiere della Juventus: ci hanno messo la firma

Donnarumma nuovo portiere della Juventus, l’estremo difensore del PSG è finito di nuovo sul banco degli imputati dopo la gara di Champions League.

La due giorni di Champions League non ha deluso le aspettative. Tutte e quattro le gare in programma negli ultimi due giorni hanno regalato gol e spettacolo. Una su tutte quella tra Real Madrid e Manchester City, di fatto una finale anticipata. Al “Bernabeu” il quarto di finale d’andata è terminato con un pirotecnico 3-3: una partita sensazionale che ha tenuto incollati al televisore gli spettatori collegati da ogni parte del mondo.

Ma non sono state da meno neppure Arsenal-Bayern Monaco, Atletico-Borussia Dortmund e Psg-Barcellona. In quest’ultima sono stati segnati ben 5 gol, con i blaugrana che l’hanno spuntata nel finale (2-3), approfittando di una serie di errori in fase difensiva della squadra di Luis Enrique. Ora si fa dura per i parigini, che nella prossima settimana saranno costretti a vincere con almeno due gol di scarto in Catalogna per scongiurare l’ennesimo flop a livello continentale. In Francia questa mattina i principali quotidiani sportivi non sono stati affatto teneri con Mbappé e compagni. E sul banco degli imputati c’è finito anche il portiere della nazionale Gigio Donnarumma, che non ha di certo vissuto una delle sue migliori serate da quando è a Parigi. L’Equipe, severissimo, addirittura gli ha messo 3 in pagella.

Donnarumma nuovo portiere della Juventus, bianconeri vigili sulla situazione dell’ex Milan

Non è la prima volta che l’ex Milan viene “beccato” dai giornalisti transalpini. A conferma di un feeling che forse non è mai realmente scattato con il mondo PSG.

Fatto sta che il suo contratto scadrà nel 2026 e per ora non si parla del prolungamento. Tra le squadre che si fionderebbero sull’estremo difensore nel caso in cui non dovesse rinnovare ci sarebbe anche la Juventus. Secondo il giornalista Giovanni Albanese, intervenuto nella trasmissione Twitch Juventibus, Donnarumma potrebbe arrivare a Torino nell’estate 2025, considerando che Wojciech Szczesny difficilmente rinnoverà a cifre basse.