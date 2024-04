Incontro Juventus-Bologna: svolta lampo, ecco cosa sta succedendo

Non si fermano mai le voci che riguardano la Juventus e le mosse possibili del club bianconero nel corso dei prossimi mesi.

Ci stiamo avvicinando a grandi falcate alle ultime partite stagionali da affrontare. In serie A la formazione di Allegri ha finalmente cambiato marcia dopo un periodo buio, conquistando il successo contro la Fiorentina. Adesso il traguardo della Champions League pare essere più vicino, ma non bisognerà abbassare la guardia. Anche perché all’orizzonte c’è il derby.

Una partita che va oltre i tre punti e nella quale Chiesa e compagni proveranno a regalare una soddisfazione alla propria tifoseria. Non bisogna inoltre dimenticare che la Juventus è impegnata anche in Coppa Italia, torneo che vuole portare a casa. La strada verso la finale è stata tracciata vincendo il primo round di semifinale sulla Lazio. Sullo sfondo c’è il calciomercato. L’estate non è lontana e tutte le squadre si stanno già muovendo per il futuro.

Juventus-Bologna, incontro tra le dirigenze a inizio aprile

Il nodo cruciale del futuro della Juve è legato in primis alla scelta che il club farà riguardo la panchina bianconera. Allegri ha ancora un anno di contratto ma sono tante, e in aumento, le voci che vorrebbero una svolta già nella prossima estate.

⚪️👀 I primi di aprile c'è stato un incontro tra la dirigenza della #Juventus, al completo (incluso anche #Manna), e quella del #Bologna. L'unico assente è stato Joey #Saputo, presidente dei rossoblù. [@MomblanOfficial – @juventibus] — Around Juventus (@AroundJuventus) April 11, 2024

Secondo quanto ha riportato il giornalista Momblano a “Juventibus” in questi primi giorni del mese di aprile ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza della Juventus e quella del Bologna, unico assente il presidente Saputo. Di cosa si sarà parlato? Probabilmente del futuro di Thiago Motta, obiettivo numero uno di Giuntoli come erede di Allegri. Ma non si esclude che i dialoghi siano stati riferiti anche al possibile passaggio di qualche giocatore bolognese a Torino.