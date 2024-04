Juve, a cena col nemico: inchiodati dalle cam

Juve, l’indiscrezione sembra ormai ampiamente confermata da un indizio inconfutabile: fanno già sul serio.

È probabile che molti di voi non la conoscano, sebbene sul web sia molto popolare. Chiara Frattesi vanta 115mila follower ed è nota, prima ancora che per la sua attività di influencer e di globetrotter, per il fatto di essere la sorella del centrocampista della Nazionale azzurra e dell’Inter, ovvero Davide Frattesi.

Migliaia e migliaia di persone avranno senz’altro googlato il suo nome, nelle ultime ore, considerando che quella che è esplosa nella giornata di martedì è una vera e propria bomba. Pare, infatti, che la bella Chiara se la “faccia” col “nemico”. Nemico si fa per dire, naturalmente, per goliardia, visto e considerato che di mezzo c’è il calcio e che non si può quindi parlare di inimicizia vera e propria, ma di semplice rivalità agonistica. E davanti all’amore, poi, ammesso che di questo si tratti, colori e bandiere cessano di esistere.

Fermo restando che è ancora tutto da confermare, ci sono parecchi indizi a supporto della tesi di un flirt tra la Frattesi e il calciatore bianconero Weston McKennie. A partire dal fatto che domenica scorsa, in occasione del match tra la Juventus e la Fiorentina, la splendida Chiara era in tribuna all’Allianz Stadium. È stata beccata dalle telecamere di Sky ed è parso subito strano che fosse lì, visto che in campo non c’era il fratello ma due squadre di cui, teoricamente, non dovrebbe importarle nulla.

Juve, flirt in corso: McKennie con la sorella di Frattesi

Non è così, evidentemente. Secondo le indiscrezioni trapelate, a invitare Chiara a Torino sarebbe stato proprio il centrocampista della Juventus. E questo, per la verità, non è neanche il solo indizio che confermerebbe le teorie circolate nelle ultime ore.

In tanti hanno notato sia il fatto che Weston la segua sui social network, sia l’assiduo scambio di like tra l’influencer e il calciatore. E nell’era dei social, si sa, se due like possono anche essere una coincidenza, tre mi piace fanno una prova inconfutabile, a voler parafrasare la celebre Agata Christie.

Strano è parso, peraltro, che la Frattesi, che non frequenta lo stadio se non per sostenere suo fratello, fosse all’Allianz per seguire una partita di campionato qualunque. È single, così come d’altro canto lo è McKennie, che è sempre stato piuttosto riservato a proposito della sua vita privata. E questo è quanto. Una storia d’amore che, se confermata, dimostrerebbe che è possibile, in un certo senso, andare al di là della rivalità tra bianconeri e nerazzurri.