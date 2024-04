Kim alla Juventus: lo scambio accontenta il Bayern Monaco

Kim alla Juventus? Nuovo indizio sull’affare di mercato con il Bayern Monaco. La trattativa può sbloccarsi grazie ad uno scambio.

Si accende già da adesso il mercato della Juventus. Manca ancora tanto all’inizio della sessione estiva, eppure le società si sono già messe all’opera. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo l’eventuale arrivo in bianconero del difensore centrale del Bayern Monaco Kim.

Giuntoli riporta in Italia Kim? Trattativa nel vivo con il Bayern Monaco. Il centrale coreano, che nell’ultimo periodo è finito in panchina, non ha trovato grandi fortune in Germania. Il suo rendimento è calato: in Bundesliga ha totalizzato 21 presenze con 1 gol, 2 assist e 3 ammonizioni per un totale di 1.703 minuti.

Scambio Juventus Bayern Monaco: nella trattativa c’è Kim

Da indiscrezioni di calciomercato, che arrivano da Torino, si può pensare ad uno scambio fra Juventus e Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, sono fortemente interessati a Federico Chiesa, che può andare in Baviera in cambio di Kim Min jae. Ecco la suggestione in vista della prossima stagione.

Ci sono novità di mercato sulla trattativa che prevede l’arrivo alla Juventus di Kim Min-jae?

E’ il giornalista di Juventibus Luca Mombano a confermare questa pista, che può diventare calda in vista della prossima campagna trasferimenti estiva. Ecco le parole del cronista, vicino all’ambiente bianconero, che nel corso della diretta Twitch ha fatto il punto su quest’asse di mercato Torino-Monaco di Baviera.

“Kim del Bayern è un’idea. Da quello che mi risulta, Bayern e Juventus sono da settimane in contatto per diverse trattative. Pare che i tedeschi abbiano sondato il terreno per Chiesa”.

Proprio sul futuro di Federico Chiesa, Momblano rispondendo ad una domanda di un tifoso ha ammesso.

“Chiesa-Vlahovic, chi ha maggiori possibilità di restare? Dico Vlahovic. Infatti, a differenza di Federico, Dusan ha dato disponibilità nel fare un nuovo contratto e gestire al meglio i suoi bonus. Dallo scorso ottobre, infatti, Giuntoli ha preso in mano la situazione per rifare i contratti di tutti i tesserati. L’accordo prevedeva un incontro a fine aprile con alcuni procuratori, fra cui anche quelli di Chiesa e Vlahovic. La differenza però è che gli agenti di Dusan si sono presentati a Torino già nei mesi scorsi, a differenza di quelli di Federico Chiesa”.

Ecco perché, andando per ipotesi, si può immaginare una trattativa di calciomercato fra Juventus e Bayern Monaco per Chiesa con l’inserimento nell’affare del difensore centrale Kim-Min jae che è un pupillo del direttore sportivo Giuntoli, che l’ha portato a Napoli.