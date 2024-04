Calciomercato Juventus, bomber di scorta a sorpresa: è stato capocannoniere

Calciomercato Juventus, Giuntoli continua a “guardare” verso la Capitale: sarebbe una soluzione low cost per rinforzare il reparto.

Non può più scherzare con il fuoco, la Juventus. C’è ancora una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare e nelle prossime partite i bianconeri di Massimiliano Allegri saranno chiamati a consolidare quantomeno il terzo posto. Ed a tenere alla larga sia il Bologna che la Roma, in attesa di sapere se la Serie A qualificherà le solite quattro squadre alla coppa dalle grandi orecchie oppure se, in virtù del “restyling”, diventeranno 5.

Tutto dipenderà dalla posizione nel ranking a fine stagione ma la Signora deve “chiudere la pratica” molto prima. In modo tale da concentrarsi sugli altri obiettivi, come la Coppa Italia. Tornare a sollevare un trofeo sarebbe importantissimo: la Juve è a un passo dalla finale, anche se c’è ancora la semifinale di ritorno con la Lazio da giocare. Il prossimo 23 aprile Chiesa e compagni scenderanno in campo all’Olimpico di Roma per sfidare i biancocelesti per la terza volta nel giro di un mese. Si ripartirà dal 2-0 dell’Allianz Stadium, risultato che per ora consente ad Allegri e ai suoi uomini di dormire sonni tranquilli.

Calciomercato Juventus, suggestione Immobile per i bianconeri

Il viaggio nella Capitale potrebbe anche essere un’occasione, per il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli, per parlare di mercato.

La Juventus, secondo i rumors degli ultimi giorni, è sulle tracce di Felipe Anderson, che a fine campionato verosimilmente lascerà la Lazio a parametro zero. Pare che si sia già promesso alla Signora, ma potrebbe non essere l’unico a viaggiare da Roma a Torino. Sì, perché secondo il giornalista Emanuele Tramacere di Calciomercato.com, intervenuto durante la diretta odierna di Juventibus, la Juve starebbe valutando anche l’arrivo di Ciro Immobile, che al 99% saluterà la Lazio nei prossimi mesi. Per il cannoniere di Torre Annunziata ci sono sempre sul piatto ricche proposte dall’Arabia Saudita, ma gli piacerebbe rimanere in Italia per stare accanto alla famiglia.