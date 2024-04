Conte scalda i motori: ha chiamato il suo nuovo calciatore

Conte scalda i motori. Il mercato allenatori inizia ad entrare nel vivo. Soltanto l’Inter, con Simone Inzaghi, può ritenersi a posto.

Con la primavera sono sbocciati i fiori di pesco ed insieme i buoni propositi delle società in vista della stagione futura. Programmi tesi a migliorare il già esistente alzando la fatidica asticella della qualità. La scelta dell’allenatore è il metro migliore per misurare l’ambizione di una società.

Tutti contro l’onnivora, in campionato, Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, che già si è portata avanti con il lavoro con un paio di acquisti a parametro zero, giusto per far comprendere le sue intenzioni in vista della prossima stagione.

Sull’altra sponda del Naviglio le sensazioni su Stefano Pioli seguono il vento dei risultati. La vittoria in Europa League potrebbe far scattare la conferma automatica, in caso contrario rimarrebbero diverse ombre sulla sua gestione complessiva della stagione-Milan.

Cardinale ed Ibrahimovic potrebbero, a quel punto, optare per una diversa soluzione. La Juventus, tramite il numero uno della proprietà, John Elkann, ha dato pieno mandato, e pieni poteri, a Cristiano Giuntoli. Il direttore dell’Area tecnica sceglierà l’allenatore.

L’addio di Massimiliano Allegri sembra ormai deciso così come l’arrivo del profeta della Via Emilia e del grande Bologna, Thiago Motta. E se la Roma non può non confermare Daniele De Rossi, l’altra grande del Sud, il Napoli, ha scelto la ‘MAXI’ soluzione.

Antonio Conte approda a Napoli?

Aurelio De Laurentiis prova a riparare i guasti da lui stesso provocati. L’annata del Napoli campione d’Italia è stata un autentico disastro, figlia di scelte errate, superficiali e presuntuose, quasi che il Napoli Campione potesse essere allenato, e gestito, da chiunque.

Dalle ceneri di questa stagione può, però, nascere un grande Napoli soprattutto se nello splendido Golfo partenopeo approderà Antonio Conte. Il tecnico salentino è la scelta numero uno del presidente del Napoli che non intende più sbagliare con scelte grossolane.

Dopo qualche titubanza sembra che Conte si sia deciso. L’ex tecnico di Juventus ed Inter avrebbe chiamato Matteo Politano per reperire informazioni utili su squadra, ambiente, strutture per giungere poi alla scelta finale.

Svanito il sogno Juventus ed ancora troppo labile il progetto Milan, Antonio Conte valuta Napoli ed il Napoli. Più passano i giorni e più appare probabile l’approdo del tecnico di Lecce alle pendici del Vesuvio. Carico come non mai e pronto a scrivere una nuova storia.

E chissà che altrove non inizino già a rimpiangerlo.