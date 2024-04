Addio Juventus e firma rossonera: tormentone finito, mercato riscritto

Addio Juventus, c’è la firma rossonera. Il tormentone potrebbe essere finito e il mercato bianconero riscritto. La situazione

Un altro nome sul mercato. Un altro elemento che potrebbe salutare la Juventus nel corso dei prossimi mesi. Sì, proprio così: perché se ieri vi abbiamo parlato di rinnovo ancora in alto mare per McKennie, oggi dal Sud America arrivano delle notizie che riguardando un altro giocatore bianconero che potrebbe anche stravolgere il mercato.

La notizia era uscita nei mesi scorsi. Ma adesso arrivano conferme. Parliamo di Danilo, il capitano della Juventus che come sappiamo oggi sarà impegnata nel derby contro il Torino, che è entrato in maniera prepotente – secondo le informazioni riportate dal giornalista Julio Miguel Neto – nel mirino del Flamengo.

Addio Juventus, Danilo torna in Brasile

Da quelle parti stanno cercando con insistenza un esterno difensivo. E magari che sappia giocare senza problemi anche in mezzo alla retroguardia. E tra i tanti profili che sarebbero stati scandagliati nel corso delle ultime settimane quello che attira di più è appunto l’ex Manchester City, adesso alla Juventus, Danilo.

I rossoneri brasiliani lo hanno messo nel mirino anche per la spinta che Tite, il tecnico, ed ex selezionatore verdeoro, sta facendo nei confronti della società. E non è detto che a giugno, quindi, non ci possa essere un vero e proprio assalto nei confronti del difensore bianconero che potrebbe anche pensarci di tornare a giocare in Patria. Certo, lui al momento sembra proprio dentro al progetto della Juve e non ha mai mandato segnali di possibili addii anticipati rispetto alla scadenza naturale del contratto. Però sappiamo benissimo come tutto può succedere durante le trattative. E la pista Danilo-Flamengo è assolutamente da tenere in considerazione.