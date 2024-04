Juventus, errore clamoroso di Vlahovic: lo hanno ‘mandato’ via

Un derby tutto da vivere per i tifosi della Juventus, che sperano nel trionfo della loro squadra contro il Torino di mister Juric.

Una partita non certo facile quella che sta giocando la formazione di Allegri, contro un Torino che è sempre ben messo in campo e che sta vendendo cara la pelle. In palio più che i tre punti c’è la supremazia cittadina, i tifosi tengono tanto alla vittoria.

La Juventus ha avuto una clamorosa occasione per portarsi in vantaggio, ma su un cross dalla destra Vlahovic ha centrato il palo da pochi passi, praticamente a porta vuota. Un errore che ha fatto arrabbiare tantissimo i tifosi bianconeri.

Juventus, critiche social a Vlahovic per l’errore

Nel frattempo non stanno mancando di certo le critiche social all’attaccante bianconero, che avrà modo di rifarsi nella parte restante della partita. Del resto finora è stato uno dei trascinatori della Juve nel corso di questa stagione.

Subito occasione per Vlahovic! ❌ Palo del 9 bianconero! #TorinoJuve 0-0 pic.twitter.com/HDnJn6IcJr — Lega Serie A (@SerieA) April 13, 2024

Vlahović è forte, ma sbaglia perché ha paura di sbagliare, perché pensa a troppe cose prima di colpire.

Deve imparare ad essere più freddo.

Ha tempo, ma la Juve non può aspettare in eterno… — J DON (@jdon_bianconero) April 13, 2024

Se i giocatori sono scarsi la colpa non è di Allegri! Vlahovic ha i piedi di legno — 𝕾𝖕𝖎𝖊𝖙𝖆𝖙𝖔 (@Spietato79) April 13, 2024

A me dispiace pure per il ragazzo. Mi fanno incazzare quelli che “Vlahovic non si può discutere”. Io non voglio discuterlo ma vorrei crescesse — ninny aiuto (@ninnyaiuto) April 13, 2024

Vlahovic ha fatto la cosa più difficile: centrare il palo #ToroJuve — kcfe (@kcfe289990) April 13, 2024

I tanti messaggi pubblicato su X evidenziano la poca freddezza di Vlahovic sotto porta, un errore che il numero nove dovrà riuscire a farsi perdonare al più presto.