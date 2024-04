Juventus, ultimo derby per Allegri: ‘esonero’ al triplice fischio

E’ finita con un nulla di fatto. Il derby tra Torino e Juventus si è chiuso sul risultato di 0-0, giusto per quanto visto in campo.

Poco spettacolo, tanta tensione e alla fine uno 0-0 che scontenta tutti. Perché è vero che la Juve fa un altro passo verso il suo traguardo stagionale. Ma è chiaro che i tifosi si aspettavano decisamente di più dalla loro squadra del cuore.

E invece la vittoria non è arrivata, la prestazione non è stata all’altezza anche se Vlahovic ha avuto un paio di occasioni per pungere. Ma il centravanti ha vissuto una serata storta. Ora si deve guardare avanti nel tentativo di conquistare quanto prima la qualificazione Champions.

Juventus, questo è stato l’ultimo derby di Allegri? Si saprà a fine stagione

Prima del fischio d’inizio Giuntoli non ha chiarito quello che sarà il futuro della panchina bianconera. Allegri ha un altro anno di contratto e ogni valutazione da parte della dirigenza sarà effettuata al termine della stagione. Quando si conosceranno i risultati conquistati.

Le partite della Juventus sono così noiose che è meglio guardare Bologna-Monza che avrà più calcio ed emozioni. e tutto questo è colpa del gioco vigliacco e apatico di Allegri. — Zafir (@ZafirxD) April 13, 2024

Con un secondo tempo molle, senza anima Torino Juventus finisce 0-0. Nel secondo tempo non siamo mai stati pericolosi, squadra demotivata e senza grinta, non vedo l'ora che finisca questa stagione e salutiamo e ringraziamo Allegri. — Saso Greco 🇮🇹 (@GrecoSaso) April 13, 2024

Pareggiare contro una squadra scarsa come il Toro con una prova inguardabile come quella fornita oggi… mi chiedo cosa abbiamo fatto di male per meritarci tutto questo #TorinoJuventus #Allegri — Fabio.ERRE (@FabioERRE9) April 13, 2024

La domanda dei tifosi è se quello che è appena andato in archivio sia stato l’ultimo derby bianconero di Massimiliano Allegri. Una possibilità più che reale. Perché come detto più volte è vero che il tecnico ha un altro anno di contratto, ma è altrettanto vero che non è da escludere che possa esserci un ribaltone in estate. Con Thiago Motta che viene indicato come prima scelta nel caso in cui si deciderà di separare le strade da quelle dell’allenatore. Non sono comunquee mancate le critiche social verso Allegri anche in questa occasione, come si legge nei vari post pubblicati su X.