Sospetta frattura delle ossa nasali: incubo Juventus

Non è stato certo un derby felice quello che è andato in scena questa sera tra il Torino e la Juventus, terminato con un pareggio.

Alla fine il risultato finale è stato di 0-0, giusto specchio di quanto le due formazioni hanno fatto vedere in campo. Un piccolo passo avanti comunque fatto dalla Juventus verso la conquista del piazzamento utile per la prossima Champions League.

La Juventus ha giocato meglio nel primo tempo, ma ha sprecato delle occasioni con Dusan Vlahovic. Poi nel secondo tempo è cresciuto il Toro mettendo a nudo i limiti di una squadra, quella di Allegri, che in attacco è stata evanescente. I tifosi insomma non sono stati certo contenti della prova dei loro beniamini.

Juventus, esami in arrivo per Szczesny

Non arrivano delle buone notizie nemmeno nel post gara per la Juventus. Che rischia di perdere un protagonista per le prossime partite, stiamo parlando del portiere Szczesny. Che negli ultimi minuti di gioco è dovuto ricorrere all’intervento del medico dopo uno scontro di gioco.

Il portiere polacco ha regolarmente portato a termine l’incontro, ma come ha riportato Romeo Agresti per lui sono previsti degli esami nei prossimi giorni. Per l’estremo difensore si parla di una possibile frattura delle ossa nasali, per cui sarà sottoposto agli esami del caso al J-Medical. In caso di forfait è chiaro che Allegri darebbe spazio a Perin come titolare.