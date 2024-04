Colpo di scena, accordo Juventus-Conte: spunta la data dell’annuncio

Attenzione massima su quel che potrebbe accadere in casa Juventus nel corso dei prossimi mesi, con i tifosi che attendono impazienti.

I bianconeri hanno ancora delle partite importanti da disputare in questo campionato. Nel quale la formazione di Allegri deve riuscire a tutti i costi a conquistare il traguardo minimo stagionale della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il traguardo non è molto lontano, ma manca ancora la matematica per poter festeggiare.

Bisogna stringere i denti, la Juventus ha vissuto dei mesi molto tribolati ma ora il peggio pare essere passato. Concentrazione massima dunque per le partite che arriveranno, che serviranno per molti giocatori anche come banco di prova. Perché la dirigenza dovrà prendere delle decisioni importanti riguardo gli elementi chiamati a far parte del progetto tecnico anche per il futuro. Non si escludono cessioni eccellenti.

Juventus, con la Champions in tasca potrebbe arrivare Conte

Il nodo più importante che la Juventus dovrà sciogliere è la questione relativa all’allenatore. Mister Allegri ha ancora un contratto con i bianconeri fino a giugno del 2025. Ma sarà ancora lui a guidare la Juventus nel corso del prossimo campionato o si opterà per un ribaltone?

🚨La #Juventus aspetta solo la qualificazione in #ChampionsLeague per chiudere l’accordo con Antonio #Conte, mentre Thiago #Motta é più orientato all’estero che all’Italia, sondato da #Barcellona e #ManchesterUnited; In rialzo la possibilità che resti al #Bologna con la CL. pic.twitter.com/nOmZNZ0cXj — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) April 14, 2024

L’indiscrezione lanciata dall’insider Enganche su X ribalta totalmente le voci dell’ultimo periodo. “La Juventus aspetta solo la qualificazione in Champions League per chiudere l’accordo con Antonio Conte, mentre Thiago Motta é più orientato all’estero che all’Italia, sondato da Barcellona e Manchester United. In rialzo la possibilità che resti al Bologna con la CL” si legge.