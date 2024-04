Dalla Roma alla Juventus, blitz nella Capitale: ecco il ‘re’ dei giovani

Dalla Roma alla Juventus, blitz nella Capitale. Il cambio di rotta che sembra non pervenire dal campo potrebbe, invece, arrivare altrove.

La Juventus ha fallito il tris. Dopo la vittoria in Coppa Italia maturata contro la Lazio e la successiva vittoria in campionato contro la Fiorentina, la formazione di Massimiliano Allegri si è nuovamente arrestata contro il Torino, nel derby della Mole.

Altra prova dove le ombre hanno predominato sulle luci. Un’altra prestazione che lascia sul campo, e senza risposta, tutti gli interrogativi che si ripropongono puntualmente dopo ogni gara della Juventus. E nuovamente si torna a parlare della Juventus che verrà.

La Juventus che ha, ormai, il suo artefice che dovrà plasmarla per riportarla ai ‘recenti’ fasti. John Elkann lo ha messo nero su bianco. Il futuro bianconero sarà nelle mani del direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

La ristrutturazione, o rivoluzione che sia, sarà pertanto frutto del progetto dell’ex direttore sportivo del Napoli. La prossima estate la società bianconera è attesa al varco del calciomercato e per Cristiano Giuntoli il lavoro non mancherà sicuramente.

Una squadra che andrà sostanzialmente modificata, in tutti i reparti. Eppure Giuntoli non dovrà curare soltanto la squadra che andrà poi in campo.

La Juve lo porta via alla Roma

Ultimamente, infatti, il lavoro del direttore tecnico bianconero si sta concentrando anche su un’altra formazione: il suo staff.

Ed un po’ come avviene per i calciatori, anche per i dirigenti vi sono le indiscrezioni che possono lasciar intravedere qualcosa. In queste settimane il nome di Michele Fratini è apparso spesso sugli organi di stampa specializzati.

Premiato nel 2022 e 2023 come miglior talent scout italiano è inseguito sia dalla Roma che dalla stessa Juventus. E se Teun Koopmeiners dell’Atalanta è l’obiettivo bianconero numero uno in mezzo al campo, Michele Fratini è l’obiettivo bianconero numero uno per lo scouting. Il direttore tecnico della Juventus non intende perderlo.

Formazioni e formazioni. Giuntoli ha iniziato “a plasmare il futuro della Juventus“, come annunciato da John Elkann. Il direttore tecnico bianconero si è già messo al lavoro, perché ne avrà da lavorare. Michele Fratini potrà dare una grande mano. A Giuntoli ed alla Juve.