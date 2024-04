Zidane-Juventus, sogno ai titoli di coda: firma e regalo Champions

Dopo il pareggio ottenuto contro il Torino nel derby per la Juventus è già arrivato il momento di proiettarsi al futuro.

Mancano sempre meno partite alla conclusione della stagione e l’obiettivo della formazione allenata da Massimiliano Allegri e quello di riuscire a tagliare al più presto il traguardo della matematica e qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Anche lo stesso allenatore proprio dopo il derby ha sottolineato l’importanza di questa qualificazione non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista economico. Perché è anche con i soldi che potrebbero entrare dal torneo internazionale che la Juventus effettuerà la prossima campagna acquisti. I tifosi si aspettano diverse novità con Giuntoli che ormai è al lavoro da tempo per allestire una squadra che sia capace di primeggiare in Italia e farsi spazio in Europa. Dovranno dunque arrivare dei volti nuovi in tutte le zone del campo.

Juventus, niente Zidane: il francese sempre più vicino al Bayern Monaco

Allo stesso tempo è chiaro che la prima mossa che la Juventus dovrà effettuare sarà la decisione legata alla conferma o meno di mister Allegri in panchina. Il tecnico ha ancora un altro anno di contratto ma sono tante le voci che vorrebbero i club intenzionato a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione.

Thiago Motta rimane la prima scelta di Giuntoli nel caso in cui si decidesse di separare le strade con Allegri. Quel che ormai sembra certo è che non arriverà Zidane a Torino. Come infatti ha riportato il portale spagnolo Marca sembrano avviati già i contatti da parte dell’allenatore francese con il Bayern Monaco. I tedeschi infatti sembrano intenzionati ad affidarsi proprio dall’ex trequartista della Juventus per aprire un nuovo ciclo vincente dopo le difficoltà che sono state incontrate nel corso di questa stagione e l’affare potrebbe andare in porto.