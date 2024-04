Calciomercato Juventus, accordo chiuso per Yildiz: se ne dovrà cercare un altro

Calciomercato Juventus, l’esplosione del giovane talento turco è una delle poche note positive della stagione.

Due mesi per “salvare il salvabile” e rendere questa stagione meno anonima. Sarà questo il prossimo obiettivo di una Juventus che da fine gennaio in poi è come se si fosse improvvisamente smarrita.

Le due vittorie contro Lazio e Fiorentina, ottenute nel giro di pochi giorni tra Coppa Italia e campionato, avevano fatto ipotizzare un cambio di passo da parte di Chiesa e compagni, lo scialbo pareggio di sabato scorso nel derby con il Torino ha fatto tornare gli aficionados bianconeri subito con i piedi per terra. Bisogna staccare il pass per la prossima Champions League nel più breve tempo possibile e poi sollevare la Coppa Italia. Solo così l’annata della Signora potrebbe acquisire un retrogusto più dolce. Senza trofei – sarebbe il terzo anno di fila – la stagione verrebbe archiviata tra quelle “deludenti” malgrado il fatto di aver chiuso tra le prime quattro. Non sono mancate comunque le note positive: poche ma buone. Una di queste è l’esplosione di Kenan Yildiz, che finora si era messo in luce solo nelle giovanili.

Calciomercato Juventus, Yildiz dovrà cambiare procuratore

Il talento turco, classe 2005, ha cominciato a far parte in pianta stabile della prima squadra dallo scorso autunno e si è rivelato una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri.

‼️ ESCLUSIVO | #Juventus, definito il rinnovo di #KenanYildiz: firmerà fino al 2028. Dopo l’operazione, ormai chiusa, il turco dovrà cercarsi un nuovo agente.

La famiglia vuole partecipare alla gestione della sua carriera, una richiesta incompatibile con la filosofia… pic.twitter.com/Vcyf0iHa63 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 15, 2024

Yildiz rappresenta indubbiamente il futuro della Juventus, la mattonella principali su cui basare il nuovo corso. Nel frattempo è stato definito, come annunciato nei giorni scorsi, un nuovo rinnovo tra i suoi agenti e la Signora. Il contratto del nativo di Ratisbona sarà allungato di un anno, dal 2027 al 2028. Dopodiché “divorzierà” dalla sua attuale agenzia, la Leaderbrock, tramite il procuratore Carlos Ruiz Casillas: lo riferisce Calciomercato.it, spiegando che le richieste della famiglia del giocatore erano diventate incompatibili con la filosofia portata avanti dal’agenzia. I familiari infatti vogliono partecipare attivamente alla gestione della carriera di Yildiz.