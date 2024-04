Felipe Anderson dice addio alla Lazio: comunicato UFFICIALE

Per la Juventus è il momento di concentrare le proprie energie sul campo mentre la dirigenza guarda al futuro.

La formazione di Allegri in queste ultime partite di campionato che mancano da disputare dovrà riuscire a trovare quei punti necessari per tagliare il traguardo e conquistare la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Bisogna sforzarsi per arrivare al più presto all’obiettivo stagionale.

I dirigenti della Juventus nel frattempo si stanno dando da fare per far sì che a Torino possano arrivare dei nuovi giocatori di spessore. Soltanto in questo modo si potrà colmare il gap attualmente esistente con l’Inter, che in questa stagione ha dominato il campionato e si sta avviando con largo anticipo alla conquista dello scudetto. I tifosi si attendono un calciomercato caldissimo.

Juventus, Felipe Anderson annuncia la sua partenza a parametro zero

Nel frattempo qualcosa potrebbe smuoversi sul fronte delle entrate e la notizia di questa sera è importante per la Juventus. Che non ha fatto mai mistero di osservare con particolare attenzione la lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino

Felipe Anderson è un obiettivo di Giuntoli e il brasiliano sarà libero di accasarsi altrove. Lo ha comunicato lui stesso sui social. “Per rispetto alla Lazio e di tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!” ha scritto.