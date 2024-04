Mercato estivo anticipato, primo colpo Juventus: “Ha già firmato”

By

Primo colpo Juventus. La società bianconera, sempre in attesa della certezza matematica di giocare la prossima Champions League, scuote il mercato.

Il prossimo appuntamento è per venerdì sera a Cagliari. Quando mancano ancora sei giornate al termine del campionato di Serie A, la Juventus vola in Sardegna per affrontare i rossoblù di Claudio Ranieri, ancora impegnati nella lotta salvezza.

Un’altra gara da prendere con le molle per i bianconeri, contro un’altra squadra che proverà a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Ricordando le recenti sfide contro Empoli, Verona ed Udinese i tifosi della Juventus iniziano a nutrire serie preoccupazioni.

E se è vero che ‘la coda è la più dura da scorticare’, la coda del campionato della Juventus toglie il sonno per gli impegni che attendono la formazione di Massimiliano Allegri. E con una ‘vitale’ qualificazione Champions ancora da conquistare.

Tutto, o quasi, sembra attendere il fatidico momento in cui la matematica darà il responso definitivo. Quando sarà terminato il conto alla rovescia e la Juventus sarà entrata nel lotto delle elette della massima competizione europea, forse si inizierà a scoprire il suo futuro.

Primo colpo Juventus. Arriva dalla capitale

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, in attesa dell’ufficialità del ritorno in Europa passando dalla porta principale non può, però, rimanere troppo tempo ‘immobile’.

Il mercato non attende le date canoniche, occorre muoversi prima cercando, possibilmente, di anticipare la concorrenza. La Juventus ha in programma un profondo cambiamento e, forse, il primo tassello è prossimo ad essere annunciato.

Sembra infatti ad un passo dalla chiusura l’acquisto di Felipe Anderson, 31enne esterno brasiliano della Lazio, che dovrebbe arrivare a Torino a parametro zero.

Lo ha annunciato il giornalista Luca Momblano, sul canale tematico Juventibus. Queste le sue parole: “Felipe Anderson ha già firmato un accordo vincolante con la Juventus“.

Qualcosa, quindi, in casa Juventus, si sta muovendo. Un colpo in mezzo al campo prima ancora della decisione finale riguardante il tecnico che guiderà la formazione bianconera nella stagione 2024-2025. L’annuncio più atteso dal popolo bianconero.