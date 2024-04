Nuovo infortunio Juventus: distorsione al ginocchio sinistro

Nuovo infortunio Juventus, continua a perdere pezzi Massimiliano Allegri: con ogni probabilità non ci sarà a Cagliari.

Sabato scorso, nella stracittadina con il Torino, la squadra di Massimiliano Allegri ha di nuovo deluso, non andando oltre un pareggio a reti bianche contro i cugini granata. Un punto che ha quantomeno mosso la classifica e che ha consentito alla Juventus di mantenere i quattro punti di vantaggio sul Bologna quarto, fermato in casa dal Monza.

Non ha rosicchiato punti neppure la Roma, in attesa di recuperare gli ultimi venti minuti della sfida di Udine, sospesa a causa del malore che ha costretto l’ivoriano N’Dicka ad abbandonare il campo (poi in ospedale è stato fortunatamente scongiurato il peggio). La Signora in ogni caso deve blindare il terzo posto al più presto, regalandosi così un finale di stagione all’insegna della spensieratezza. E facendo in modo di concentrarsi esclusivamente sulla Coppa Italia. Tra una settimana i bianconeri affronteranno la Lazio all’Olimpico nel match valido per la semifinale di ritorno. Si riparte dal 2-0 dell’andata, un risultato che per ora mette in ghiaccio la qualificazione. I biancocelesti, però, tenteranno la “remuntada” e la Juve dovrà farsi trovare pronta. Tornare a vincere un trofeo è troppo importante.

Nuovo infortunio Juventus, distorsione al ginocchio per Kean

Prima di recarsi nella Capitale gli uomini di Allegri nel prossimo fine settimana saranno di scena a Cagliari, contro una squadra che ha appena fermato la capolista Inter.

I sardi stanno attraversando un momento positivo, hanno perso solo una volta negli ultimi due mesi ed in casa non lo fanno dallo scorso 10 febbraio. Una gara piena di insidie per una Juventus che molto probabilmente dovrà fare a meno del suo attaccante di riserva Moise Kean. Come scrive il giornalista Romeo Agresti sul suo profilo Twitter, il centravanti cresciuto nelle giovanili bianconere potrebbe saltare la trasferta a causa di una distorsione al ginocchio sinistro.