Thiago Motta presenta il conto alla Juve: doppietta da 80 milioni

Nonostante le voci di un interesse concreto del Manchester United, Thiago Motta rimane il favorito numero uno per la panchina della Juventus: conto presentato

Il suo nome, adesso, è finito anche nei pensieri del Manchester United (così come vi abbiamo riportato questa mattina), ma nonostante tutto Thiago Motta rimane la prima scelta della Juventus per andare a sostituire Massimiliano Allegri al termine di questa stagione.

Nelle scorse settimane si è parlato pure di un incontro che già c’è stato tra Giuntoli, direttore dell’area tecnica della Juventus, e l’attuale allenatore del Bologna per iniziare a impostare il mercato della prossima stagione. E ieri sera, durante il programma Pressing, Sabatini ha ribadito un concetto: il tecnico emiliano avrebbe già fatto una mezza lista della spesa, presentando un conto che si aggira intorno agli 80milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Thiago Motta vuole il doppio colpo

Un doppio colpo importante. Queste sarebbero le indicazioni di Motta. Che vuole Calafiori in difesa e Zirkzee in attacco. Il primo è stato inventato proprio dal tecnico come centrale e si sta rivelando uno dei più forti in circolazione. Il secondo è un 9 atipico, che gestisce palloni, che apre spazi, che ha una qualità tecnica sopra il normale e che segna. Insomma, sarebbero due veri e propri colpacci per i bianconeri.

Ma servono tanti soldi: se non 80milioni di euro precisi poco di meno. E serve anche un’accelerazione da parte di Giuntoli, nel caso, visto che la concorrenza è altissima per i due elementi in questione che sono entrati nei radar di moltissime squadre. Però la Juve c’è. E speriamo possa riuscire nel doppio colpo.