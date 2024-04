Scambio Juventus-Barcellona per Vlahovic: trattativa pazzesca

Calciomercato Juventus, scambio tra i bianconeri e il Barcellona di Xavi per il bomber Dusan Vlahovic: ecco la possibile suggestione.

Secondo quanto riportato da fonti estere vicine al Barcellona, ‘El Gol Digital’, il club catalano potrebbe proporre alla Juventus uno scambio per il talentuoso attaccante serbo Dusan Vlahovic. Il Barça sembra non essere intenzionato a sborsare 50 milioni di euro per un giocatore che, almeno nel primo anno, sarebbe considerato solo un’alternativa a Robert Lewandowski.

L’ipotesi dello scambio prende forma con il Barcellona che potrebbe mettere sul piatto Ferran Torres o Raphinha. Entrambi i giocatori, ma soprattutto il brasiliano Raphinha, hanno una valutazione di mercato simile a quella di Vlahovic.

Barcellona su Vlahovic: offerti Ferran Torres e Raphinha

Secondo quanto riportato, infatti, da ‘El Gol Digital’, questa mossa potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le squadre coinvolte. La Juventus otterrebbe un giocatore di talento per rinforzare il proprio reparto offensivo, mentre il Barcellona otterrebbe un attaccante giovane e promettente come Vlahovic. Questa possibile trattativa aggiunge un ulteriore elemento di interesse al mercato estivo, con entrambi i club che potrebbero trarre vantaggio da uno scambio di calciatori di alto livello. Resta da vedere se questa ipotesi si concretizzerà e quali saranno le reazioni dei tifosi e degli addetti ai lavori di entrambe le squadre.

Ferran Torres, giovane esterno spagnolo, e Raphinha, estroso esterno brasiliano, rappresentano entrambi opzioni intriganti per la Juventus, che potrebbe valutare attentamente le proposte provenienti dal Barcellona. La possibilità di uno scambio del genere solleva diverse questioni e potrebbe portare benefici ad entrambe le squadre coinvolte. Il Barcellona, desideroso di rinforzare il proprio reparto offensivo, potrebbe vedere in Vlahovic una soluzione ideale, mentre la Juventus otterrebbe un giocatore di talento per aggiungere qualità al proprio attacco. Questa ipotesi di scambio aggiunge ulteriore suspense al mercato estivo, con i tifosi delle due squadre che seguono con interesse gli sviluppi di questa trattativa. Resta da vedere se le due società troveranno un accordo e se i giocatori coinvolti saranno interessati a un eventuale trasferimento. L’unica cosa certa, per il momento, è che il Barcellona non sembra intenzionata a sborsare la cifra di 50 milioni che ci vorrebbe per aggiudicarsi Vlahovic senza eventuali contropartite tecniche.