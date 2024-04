Allegri e il regalo di Natale: in Inghilterra si prendono gioco della Juve

Allegri deriso in diretta televisiva: paragonata la Juventus al mancato regalo sotto l’albero nel giorno di Natale

La Juventus continua ad andare a rilento e anche il secondo posto sembra ormai fuori portata, visti i 6 punti di distanza dal Milan a 6 giornate dalla fine.

Il 2024 della Juve è stato a dir poco negativo e l’unica speranza per salvare in parte la stagione è la Coppa Italia, dove i bianconeri ripartiranno dal 2-0 dell’andata contro la Lazio.

Presi per il culo pure oltremanica da un programma di ex leggende della premier Grazie Max❤️❤️ pic.twitter.com/faGZkyIVX8 — Filip Crocstic⏳ (@il_kilip) April 15, 2024

Juventus, il giornalista asfalta Allegri: “E’ come svegliarsi il giorno di Natale e non trovare niente sotto l’albero”

A Cbs Sports si è discusso delle recenti prestazioni della Juventus ed è stato evidenziato come il lavoro di Allegri non stia esaltando i giocatori bianconeri.

Uno dei giornalisti inglesi ha quasi deriso la Juventus, con un attacco piuttosto velato all’allenatore livornese: “Guardare la Juventus ogni settimana è come svegliarsi la mattina di Natale e non trovare mai regali sotto l’albero. Ogni mattina, la prossima partita, diresti che è la mattina di Natale, ci sarà qualche regalo e ogni volta non c’è niente e i tifosi della Juventus continuano a tornare e noi continuiamo a tornare. Ogni settimana pensiamo che vedremo qualcosa di diverso. Ci sono giocatori come Vlahovic, Chiesa, Yildiz, succederà qualcosa, speriamo, preghiamo. Ma è sempre la stessa cosa e non cambierà mai, a meno che non se ne vada Allegri“.