Juventus, firma UFFICIALE: svelata la sua nuova “famiglia”

Cresce l’attesa nella tifoseria bianconera per capire quali saranno le prossime mosse che la Juventus effettuerà.

La dirigenza ormai si è messa al lavoro da tempo per far sì che possa essere migliorata la qualità dell’attuale organico. La missione della Juve nel prossimo campionato di serie A dovrà essere quella di puntare alla lotta per lo scudetto. Il tricolore ormai manca da troppo tempo a Torino.

Un passo fondamentale però nel percorso di crescita della Juventus dovrà compierlo alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Che nel corso delle ultime partite di questo torneo dovrà riuscire a conquistare quei punti necessari per tagliare il traguardo prefissato. Vale a dire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League che garantisce un palcoscenico calcistico di primo livello ma anche degli introiti economici che serviranno alla Juve per muoversi al meglio sul prossimo calciomercato. Non si escludono però anche delle cessioni eccellenti per recuperare delle altre somme.

Juventus, Nicolussi Caviglia cambia agente

Attenzione dunque a quello che potrebbe accadere in caso Juventus in estate, anche perché non bisogna dimenticare che i bianconeri hanno in giro per l’Italia tanti giovani di talento che rientreranno alla base. A proposito di giovani ci sono novità per quanto riguarda un calciatore dell’attuale rosa di Allegri.

UFFICIALE: Hans #NicolussiCaviglia da oggi entra a far parte della WSA di Alessandro Lucci. Il centrocampista della #Juventus sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. #DAZN #DAZNMERCATO https://t.co/UE2BsNpd1e — Orazio Accomando (@OAccomando91) April 16, 2024

Stiamo parlando del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, quest’anno poco impiegato da Allegri nonostante il numero risicato di alternative in mezzo al campo. Il calciatore, come confermato da Orazio Accomando, ha cambiato agente entrando a far parte della WSA di Alessandro Lucci. In estate molto probabilmente il mediano potrebbe cambiare aria per trovare più spazio altrove, magari sempre in serie A.