Ne tolgono 35 alla Juventus: UFFICIALE, classifica stravolta da cima a fondo

Juventus, adesso ne ha 35 in meno, che dolore. La classifica è cambiata irrimediabilmente: ecco la situazione aggiornata.

Fatti i dovuti scongiuri, il peggio – si spera – sembrerebbe essere ormai alle spalle. Nelle ultime tre gare i bianconeri hanno portato a casa due vittorie, una con la Lazio, in Coppa Italia, l’altra in campionato, contro la Fiorentina, più un pari, quello ottenuto nel derby torinese.

Tre risultati incoraggianti che ci fanno ben sperare e che sembrerebbero sancire, finalmente, la fine del periodo nero della Juventus. Peccato solo che certe cose non si dimentichino e che lascino, anzi, il segno. In tutti i sensi. Già, perché indipendentemente da come stia andando adesso, niente e nessuno potrà mai cancellare il brutto periodo attraversato da Allegri e dai suoi. Se anche qualcuno volesse provarci, i numeri parlano chiaro e urlano perfettamente ciò che è stato.

Alla luce di questo periodaccio, infatti, i bianconeri sono letteralmente colati a picco nella classifica stilata dall’IFFHS. Troppo pochi i punti che la Vecchia Signora ha accumulato negli ultimi 2 mesi e questo, inevitabilmente, ha avuto delle conseguenze catastrofiche sul ranking in questione. Andiamo a vedere, allora, com’è piazzata al momento la Juve nella graduatoria che si aggiorna di mese in mese e che considera globalmente i risultati che i club ottengono nelle competizioni continentali e intercontinentali, nelle coppe nazionali e nei campionati.

La Juventus cola a picco: meno 35

Se, fino a qualche tempo fa, la Juventus era decima, è evidente che abbia perso, nel tempo, terreno. Molto terreno.

Iniziamo col dire, prima di svelare l’attuale posizione del club bianconero, che i punteggi vengono assegnati in base a questo criterio: 4 punti per partita vinta per i club che partecipano a leghe di livello più alto, 2 in caso di pareggio e 0 in caso di sconfitta. Al livello 2, si assegnano 3 punti per la vittoria, 1,5 per il pareggio. Hanno un peso maggiore i punti che si vincono in Champions e Copa Libertadores.

In base a questi calcoli, la Juventus ha purtroppo perso la bellezza di 35 posizioni. In questo ranking ufficiale è adesso al 69esimo posto e continua a pagare, quindi, lo scotto del tunnel dal quale ora sembra, finalmente, uscita. E chissà che al prossimo aggiornamento le cose non possano essere completamente diverse da come sono oggi…