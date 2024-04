Calciomercato Juventus, l’agente “chiama” Giuntoli: “Mi farebbe piacere”

Calciomercato Juventus, il suo nome viene da tempo accostato ai bianconeri. Ci sono due scenari: le parole del suo procuratore.

Terminata la tre giorni di coppe europee, è già tempo di rituffarsi nella Serie A. La Juventus domani sera sarà impegnata nella trasferta di Cagliari, in uno dei due anticipi della trentatreesima giornata di campionato. I bianconeri scenderanno in campo a distanza di qualche ora dal match tra Genoa e Lazio: anticipano pure gli uomini di Igor Tudor, che martedì prossimo contenderanno alla Vecchia Signora il pass per la finale di Coppa Italia.

Sì, per gli uomini di Massimiliano Allegri sono in arrivo due impegni importantissimi. C’è da voltare subito pagina dopo lo scialbo 0-0 nel derby con il Torino, che non ha permesso alla Juventus di consolidare il terzo posto e tenere alla larga il Bologna quarto. La Coppa Italia, poi, è un obiettivo da non fallire, visto che è dal 2021 che la bacheca bianconera non accoglie più nessun trofeo. Al di là di quelle che saranno le decisioni della dirigenza in estate, Danilo e compagni devono fare il possibile per dare un tocco di colore ad un’annata che si è ingrigita nella seconda parte, dopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Inter.

Calciomercato Juventus, l’agente di Jorginho a ruota libera

Oltre a vincere la Coppa Italia, la Juve ha l’obbligo di qualificarsi alla prossima Champions League. Solo in questo modo Cristiano Giuntoli potrà rinforzare una rosa che al momento non è pronta per affrontare tre competizioni.

Tra i nomi dei giocatori che vengono da tempo accostati alla Juventus c’è pure quello di Jorginho, esperto regista italo-brasiliano che oggi gioca nell’Arsenal. Difficile che possa arrivare se anche nella prossima stagione l’allenatore della Signora sarà nuovamente Allegri. La Juve? Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho – ha detto l’agente di Jorginho, Joao Santos, a TvPlay – qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi”. Se invece dovesse arrivare Thiago Motta le cose, forse, potrebbero cambiare: “Mi piace molto e se una squadra come la Juve dovesse puntare su di lui mi farebbe piacere”.