Dalla Juve al Napoli, Conte ha deciso: incontro in città e nuova svolta

Dalla Juve al Napoli: più passa il tempo e più sembra indirizzata la decisione di Antonio Conte. Incontro in città e svolta improvvisa

Ormai la Juventus sembra aver preso un paio di decisioni. La prima quella di salutare Massimiliano Allegri alla fine di questa stagione; la seconda quella di affidarsi a Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna, per i prossimi anni.

Tutto scritto? Le sensazioni – e le voci di mercato che girano – indicano questo. Senza dubbio però negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di Antonio Conte. Sappiamo tutti come ha lasciato l’allenatore ormai dieci anni fa, sbattendo la porta a preparazione iniziata. Ma sappiamo anche quello che il pugliese ha dato ai colori bianconeri nel corso di quegli anni. E negli anni prima ancora, quando ha indossato anche la fascia da capitano. Insomma, il passato è passato e per molti sarebbe la scelta migliore. Però le cose sembrerebbe stiano andando proprio in un modo diverso.

Dalla Juventus al Napoli, Conte ha deciso

Nella trasmissione Bordocampo“, condotta da Michele Chianese e Vincenzo Mele, in onda sulle frequenze di RadioCapri, è infatti intervenuto Sergio Curcio, che si è clamorosamente sbilanciato sul futuro della panchina del Napoli. Sappiamo come gli azzurri abbiano già cercato Conte nel corso dell’estate passata. E anche dopo l’addio di Garcia. Un amore che non sembra finito.

“Una signora che di cognome fa Conte, è stata vista a Napoli in compagnia di una ex moglie di un giocatore del Napoli. Per investimento sarebbe andata a vedere due appartamenti a Napoli. La fonte è certa, i vicoli di Napoli parlano molto più di noi giornalisti”. Insomma, la moglie del tecnico sarebbe stata avvistata in città. E di questi tempi sono tutti segnali da tenere in considerazione. Certo, potrebbe anche essere una cosa privata e basta. Però.