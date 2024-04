Dal Napoli alla Juventus: l’annuncio UFFICIALE scatena la corsa

Dal Napoli alla Juventus, azzurri e bianconeri hanno un obiettivo in comune: ecco le parole del suo entourage.

Nessuna squadra, con lo scudetto sul petto, aveva fatto così male. Una stagione davvero da dimenticare per il Napoli campione d’Italia, che rischia di non qualificarsi neppure alle coppe europee, restando fuori da tutto.

Gli azzurri domenica non sono riusciti ad avere la meglio neppure sul pericolante Frosinone, che li ha riacciuffati due volte grazie all’attaccante italo-marocchino Cheddira. Il cui cartellino, ironia della sorte, appartiene proprio al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha poco più di un mese di tempo per sistemare le cose, anche se la qualificazione alla prossima Champions League al momento sembra soltanto una chimera. Nel frattempo alle falde del Vesuvio si inizia a pianificare il futuro: scontato che si assisterà ad una sorta di “rivoluzione”. Molto probabilmente farà le valigie Victor Osimhen, il cannoniere della stagione dello scudetto. E con i soldi che il Napoli incasserà dall’eventuale cessione cercherò di rinforzare la rosa un po’ in tutti i reparti, a cominciare da una difesa che finora ha incassato troppi gol.

Dal Napoli alla Juventus, Guido Rodriguez è ancora indeciso

De Laurentiis sembra aver individuato anche il prossimo direttore sportivo. Verosimilmente sarà Giovanni Manna, oggi alla Juventus e numero due di Federico Giuntoli.

Bianconeri e azzurri, intanto, pare abbiano diversi obiettivi in comune. Tra questi c’è pure Guido Rodriguez, 30enne centrocampista argentino che a giugno li libererà gratis dal Betis. Il campione del mondo – sì, anche lui era in Qatar nell’autunno 2022 – oltre a Real Madrid e Barcellona, piace anche a diversi club italiani. Il Napoli ha mostrato maggiore interesse ma hanno chiesto informazioni pure Inter, Milan e Juventus. Come riporta il sito CalcioNapoli 24, i suoi agenti, contattati da Estadio Deportivo, hanno precisato che ad oggi il giocatore non vuole “chiudere nessuna porta”, neppure quella di un rinnovo in extremis con il Betis. Scenario improbabile ma non impossibile.