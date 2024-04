Accordo tra gentiluomini con la Juventus: c’entra anche Giuntoli

Accordo verbale tra Juventus e Napoli per il trasferimento a fine stagione: Giuntoli e De Laurentiis, c’è il gentlemen’s agreement

Il Napoli si prepara ad accogliere Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo per la prossima stagione.

Pur essendo legato alla Juventus ancora da un anno di contratto, Manna è già promesso sposo al Napoli e ha un accordo verbale (gentleman’s agreement). Ma questa volta, visto il precedente relativo a Cristiano Giuntoli, potrebbe essere la Vecchia Signora a fare braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis. Questo perché, al termine della scorsa stagione il patron azzurro fece muro con la Juve per il trasferimento di Giuntoli a Torino che, come Manna, aveva ancora un anno di contratto. Tanto che il Football Director prese tardi le redini del club bianconero, proprio per il braccio di ferro con De Laurentiis.

Juventus-Napoli: gentlemen’s agreement per Manna

Questa volta la Juventus avrà modo di ricambiare il favore, rimandando il trasferimento di Giovanni Manna a Napoli.

Certamente il trasferimento avverrà, ma con le tempistiche che detterà la Vecchia Signora. Come il Napoli un anno fa non tarpò le ali a Giuntoli, lo stesso farà la Juve con Manna. Quest’ultimo non era presente in tribuna in occasione del derby col Torino nell’ultimo turno di campionato. Un segnale chiaro di come sia già proiettato al futuro. Ci sarebbe una sorta di ‘patto tra gentiluomini’ tra le due società che garantirà a Manna il trasferimento in azzurro al termine della stagione. Il Napoli ripartirà da lui per cercare di programmare un mercato di livello e tornare a costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione, dove certamente il simbolo Victor Osimhen non vestirà più la maglia azzurra, così come anche Piotr Zielinski.