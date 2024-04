Firma UFFICIALE Carnesecchi: nuovo bivio Juventus

By

Firma ufficiale di Carnesecchi: il portiere cambia agente e adesso la Juventus si trova a un bivio. Ecco quello che è successo

Ha cambiato agente ed è ufficialmente entrato nella scuderia di Lucci. Il portiere dell’Atalanta Carnesecchi ha deciso così, come riportato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando. E adesso i bianconeri si trovano a un bivio.

Come sappiamo il profilo piace e anche parecchio alla Vecchia Signora. Szczesny non è più un ragazzino – si parla pure di un possibile addio alla fine dell’anno – e prima o poi un nuovo portiere dalle parti della Continassa deve per forza di cose arrivare. Il nerazzurro, già nel giro della nazionale, è uno che interessa. Anche se ora le cose si potrebbero anche complicare un poco. E andiamo a vedere il perché.

La Juventus è al bivio per Carnesecchi

I rapporti con Lucci negli ultimi anni si sono raffreddati. Come ultimo vedasi la cessione di Bonucci. Kostic, rappresentato dalla stessa agenzia, sembra pronto a partire la scorsa estate. Quindi un altro elemento che potrebbe salutare. Ovvio che ognuno ha una storia a sé, ma sappiamo benissimo come gli agenti siano influenti nella scelta di ogni giocatore. Potrebbe essere così anche in questo caso? Solamente nel futuro lo potremmo capire.

Intanto la firma c’è. E questo passo è ufficiale. Poi verranno le trattative e tutto il resto con una certezza, comunque. La Juventus rimane comunque interessata al giocatore. Ed è anche corretto, visto che parliamo di un profilo importante, uno dei migliori in circolazione, e sicuramente pure all’altezza della maglia bianconera.