Penalizzazione UFFICIALE senza precedenti: classifica riscritta

Ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso la fine di una stagione che ha regalato grandi emozioni e che ne regalerà fino alla fine.

In serie A i giochi ormai sembrano fatti con l’Inter che si avvia alla conquista dello scudetto. Festa che potrebbe già esserci lunedì prossimo in caso di vittoria nel derby.

Per la Juventus invece le prossime partite sono decisive per riuscire a tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo fondamentale per un club che è determinato a tornare a giocare in Europa. Non bisogna dimenticare infatti che la penalizzazione subita nello scorso torneo ha fatto chiudere i bianconeri al settimo posto, e che poi è arrivata la decisione dell’UEFA di estromettere la Juve dalle competizioni europee. Questa pagina ormai è stata definitivamente chiusa e la formazione di Allegri non vede l’ora di poter essere protagonista sui campi del vecchio continente. Un palcoscenico meritato per quanto finora hanno fatto vedere in campo i bianconeri.

In Olanda maxi penalizzazione di 18 punti al Vitesse

Di penalizzazioni nei vari campionati però si è parlato nelle scorse settimane (basti pensare alla Premier League) e se ne continuerà a parlare sempre più in futuro viste le tante sanzioni che vengono comminate in giro per l’Europa.

De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse een sanctie opgelegd van 18 wedstrijdpunten in mindering. De Arnhemse club krijgt deze straf vanwege het meermalen niet voldoen aan de eisen uit het licentiereglement, gedurende een langere periode.… — KNVB (@KNVB) April 19, 2024

L’ultimo caso arriva direttamente dall’Olanda. “Il comitato indipendente per le licenze del KNVB ha imposto una sanzione di 18 punti nella classifica del Vitesse. Il club di Arnhem riceve questa sanzione a causa del fatto che i requisiti dei regolamenti di licenza non sono stati ripetutamente soddisfatti, per un lungo periodo” è la nota della lega olandese.