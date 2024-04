Vlahovic in Premier League: ci risiamo, Zirkzee alla Juve

Vlahovic in Premier League, la prossima sarà una lunga estate di calciomercato: i bianconeri possono “rivoluzionare” il loro attacco.

Si è appena chiusa un’elettrizzante tre giorni di coppe europee, che ha mandato in archivio i quarti di finale. Sono tre le squadre italiane a proseguire il loro percorso in Europa: Roma e Atalanta, impegnate entrambe in Europa League (potrebbero incontrarsi in finale) e Fiorentina, che invece prendere parte alla Conference League. Il passaggio del turno di Dea e Viola ha fatto esultare l’intero movimento calcistico italiano.

Sì, perché grazie alle qualificazioni degli orobici e dei toscani la Serie A per la prima volta nella sua storia manderà cinque squadre e non più quattro nella prossima Champions League. Si rianima dunque la corsa alla quinta piazza e probabilmente coinvolgerà più club. Una lotta che al momento sembra solo sfiorare la Juventus di Massimiliano Allegri, terza a +4 sul Bologna e a +8 sulla Roma. Vantaggi – per ora – rassicuranti, anche se non bisogna scherzare con il fuoco. Qualificarsi alla Champions è troppo importante per la Vecchia Signora, che già quest’anno ha dovuto guardarla da casa a causa della penalizzazione di 10 punti comminata dalla Procura federale della Figc nello scorso campionato.

Vlahovic in Premier League, l’Arsenal si muove per il serbo e per l’olandese

Il grande “sconfitto” di questa tre giorni di coppe è, in ogni caso, il calcio inglese. Nessun club della rinomata Premier League è in semifinale di Champions League ed Europa League. L’unica rappresentate del campionato più ricco del pianeta in Europa è l’Aston Villa, qualificatosi per il rotto della cuffia in semifinale di Conference League.

Tra le deluse c’è anche l’Arsenal, che mercoledì si è arreso al Bayern Monaco, perdendo 1-0 all’Allianz Arena. I Gunners sono ancora in corsa per il titolo in Premier League ma il sorpasso subito dal Manchester City la scorsa settimana non fa ben sperare. I londinesi si “consolano” con il mercato: secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale durante la trasmissione Juventibus, sono alla ricerca di un attaccante e stanno monitorando le situazioni di Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee. Un’eventuale partenza del serbo consentirebbe alla Juve di “bruciare” la concorrenza per il giovane centravanti olandese.