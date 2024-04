Zidane ritorna finalmente in panchina: mancano solo le firme

Zidane a un passo dal tornare in panchina: per il tecnico francese a quanto pare mancano solamente le firme. La notizia scuote il mondo del pallone

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina. Lui che ha iniziato e finito per il momento con il Real Madrid vincendo anche tre Champions League. Qualcosa di incredibile per il tecnico francese, che da quel momento in poi ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate.

Accostato anche alla Juventus con molta insistenza – sono uscite notizie sul fatto che avrebbe accettato i bianconeri in qualunque momento – secondo le informazioni riportate da El Mundo Deportivo, l’allenatore avrebbe trovato l’accordo per la prossima stagione. No, non sarà la squadra piemontese la sua prossima destinazione.

Zidane a un passo dal Bayern Monaco

Zidane è a un passo dal sedersi su una delle panchine più prestigiose del calcio europeo. Quella del Bayern Monaco. I tedeschi che saluteranno Tuchel alla fine della stagione – e che avevano messo nel mirino Nagelsmann che ha rinnovato con la nazionale – hanno deciso di puntare su Zizou.

In Spagna dicono che l’accordo sia praticamente fatto e che si attende solamente l’annuncio ufficiale che arriverà solamente nel momento in cui i giochi in Champions League saranno fatti. Il Bayern è atteso dal doppio confronto contro il Real Madrid nella semifinale della massima competizione europea. Poi con Tuchel non ci sarà più nulla da dire. Questo è l’unico obiettivo rimasto ai bavaresi che dopo undici anni di fila, come sappiamo, hanno consegnato lo scettro al Leverkusen.