Conte superato, Allegri sulla nuova panchina: firma pazzesca in Serie A

Conte superato, Allegri sulla nuova panchina. I nomi del tecnico salentino e dell’attuale allenatore della Juventus sono nuovamente sulla bocca di tutti.

La stagione calcistica volge al termine e diverse società non hanno più molto da chiederle. Pertanto meglio pensare alla prossima annata.

Il calcio italiano, si è ritrovato, quasi inaspettatamente, al vertice dell’Europa. Gli ultimi verdetti dell’Europa e della Conference League permetteranno all’Italia di avere ben cinque rappresentanti, che potrebbero diventare perfino sei, a determinate e non troppo utopistiche condizioni, nella prossima Champions League.

Un calcio italiano che, ai nastri di partenza della prossima stagione, potrebbe presentare diverse possibili protagoniste con volti nuovi in panchina. Se Inter, Lazio, Roma e, forse, Atalanta, sembrano poter dormire sonni tranquilli, Juventus, Milan, Napoli e, forse, Bologna iniziano a pensare seriamente ad un cambio del tecnico.

Gira che ti rigira i nomi sembrano sempre gli stessi, associati ora ad una, ora ad un’altra panchina e due nomi ora sembrano rincorrersi, superarsi in una sfida infinita. Oggi, più che mai, Antonio Conte e Massimiliano Allegri sembrano profili, in maniera e misura diversa, particolarmente attenzionati.

Conte-Allegri, la sfida continua

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, fresco di titolo di Campione d’Italia, ha vissuto una stagione da dimenticare.

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, e di Cristiano Giuntoli, ben tre tecnici si sono succeduti sulla panchina partenopea: Rudi Garcia, Walter Mazzarri ed in ultimo, Francesco Calzona. Un rosario di errori che hanno portato il Napoli lontano addirittura dalla zona Champions, nonostante i cinque posti ora disponibili.

Occorre un nuovo, grande tecnico che rilanci il progetto del Napoli Calcio. Sul prossimo, possibile allenatore del Napoli, ha espresso la sua opinione l’ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola. Le sue parole espresse durante la trasmissione Maracanà, su Tmw Radio. Alla domanda: “Antonio Conte è il favorito per la panchina del Napoli?“, la sua risposta:

“Non lo so, sono scettico. Non so se è cambiato in questo anno di stop, lui è uno disciplinato e lì devi metterla in secondo piano. Devi avere a che fare con una stampa molto aggressiva, non so se Conte in questa realtà potrebbe fare bene. Mi sembra più probabile Allegri che Conte“. Una semplice opinione, oppure un vero e proprio indizio da valutare?

Conte che continua a sognare la panchina della Juventus al posto di Allegri ed Allegri che soffia a Conte la panchina del Napoli. E siamo soltanto all’inizio.