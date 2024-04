Gasperini nuovo allenatore: clamoroso Juve, deciso il primo acquisto

By

Gasperini nuovo allenatore. C’è un mercato pronto ad esplodere ed è quello degli allenatori. Si attende soltanto il primo colpo e poi via a tutti gli altri.

La due giorni di coppe europee ha emesso sentenze che a breve potrebbero portare a clamorose novità. La Roma ha nuovamente giocato d’anticipo.

Dopo aver esonerato José Mourinho e chiamato al suo posto Daniele De Rossi, a poche ore dalla sfida decisiva di Europa League contro il Milan di Stefano Pioli, ha ufficializzato la conferma dell’ex Capitan Futuro. Il Milan, e Stefano Pioli, escono visibilmente distrutti dalla doppia sfida europea contro i giallorossi. L’addio del tecnico di Parma sembra ad un passo.

Il mercato degli allenatori promette scintille e da qui alle prossime settimane potrebbero essere diverse le società pronte ad annunciare cambi di guida tecnica. Si attendono continuamente novità sul fronte allenatore della Juventus. Un giorno Massimiliano Allegri sembra ormai fuori dal progetto salvo poi ritornare in corsa per le più diverse motivazioni.

Anche a Napoli non si vivono giorni sereni. Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un grande tecnico che possa far dimenticare in fretta gli errori, le amnesie e le sopravvalutazioni che hanno segnato le scelte del numero uno partenopeo. Antonio Conte è il sogno, irrealizzabile? di De Laurentiis che, però, potrebbe rivolgersi anche altrove.

Gasperini nuovo tecnico del Napoli?

Non vi è dubbio che abbia rappresentato la sorpresa più bella della due giorni europea. Gian Piero Gasperini, e la sua Atalanta, hanno mandato in tilt, e a casa, il Liverpool di Jurgen Klopp.

Potrebbe essere proprio il tecnico di Grugliasco il nome nuovo inseguito da De Laurentiis per la panchina del Napoli che verrà. Difficile immaginare Gasperini fuori da Bergamo e lontano dall’Atalanta, ma è pur vero che una chiamata del presidente partenopeo non potrebbe lasciare indifferente l’allenatore nerazzurro.

Gian Piero Gasperini più il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ex Juve, esattamente come il tecnico orobico, potrebbero disegnare un grande Napoli andando ad intralciare i progetti dell’ex direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli. Gasperini al Napoli, come sua prima richiesta, avrebbe solo e soltanto un nome: Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese rappresenta il sogno, forse irraggiungibile per via dei costi, di Giuntoli e della Juventus. Gasperini, che non perde mai occasione di lanciare frecciatine alla ‘sua’ Juventus, sarebbe ben contento di darle questo ulteriore dispiacere. Juventus e Napoli, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, sono pronti a dar fuoco alle polveri.