Rescissione Allegri-Juve, saltano tre panchine: la prima è già ‘assegnata’

Allegri verso la rescissione con la Juventus: altre due panchine stanno per saltare e un club di alta classifica ha già scelto il prossimo

Ci avviciniamo sempre di più a quello che sarà un vero e proprio valzer degli allenatori in Serie A e non solo, in un mercato che si prospetta piuttosto bollente.

Il mercato delle panchine sarà in primo piano tanto quanto quello dei calciatori, visti i tanti cambiamenti in programma per l’estate. Se guardiamo alle panchine più prestigiose, si libereranno quelle di Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool, visti gli addii ormai annunciati di Xavi, Tuchel e Klopp. Guardando in Italia invece, sono diverse le situazioni da tenere sotto la lente d’ingrandimento. Pioli potrebbe chiudere il suo ciclo al Milan, Allegri potrebbe salutare per la seconda volta la Juventus, Thiago Motta è destinato al salto di qualità in una big dopo la stagione straordinaria alla guida del Bologna. Il Napoli quasi certamente sostituirà Calzona con un nuovo profilo.

🟣 Italiano è l’obiettivo numero uno del Bologna per la prossima stagione. Sartori è convinto che con lui in panchina si possa aprire un ciclo come quello di Gasperini all’Atalanta. Per ora Italiano però non ha ancora preso nessuna decisione sulla sua prossima squadra ⚠️ pic.twitter.com/WxUjwwI5b7 — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) April 20, 2024

Thiago Motta in pole per la Juve: il Bologna sceglie Italiano

Proprio in chiave Bologna, il sostituto di di Thiago Motta potrebbe essere l’attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Come sottolineato da ‘Labaro Viola’ Sartori ha individuato il tecnico della Viola come il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo. Un ciclo aperto da Thiago Motta che, con ogni probabilità, lascerà la sua Legacy. Ad oggi Italiano non ha preso una decisione sul futuro ma, col contratto in scadenza a fine stagione, è plausibile che scelga di chiudere il suo capitolo a Firenze dopo 3 stagioni di traguardi importanti, come la finale di Conference League e quella di Coppa Italia (entrambe perse). Senza dimenticare la semifinale conquistata pochi giorni fa in questa edizione della Conference.

Il pressing del Bologna su Vincenzo Italiano è sintomatico della possibilità che Thiago Motta lasci il club emiliano a fine stagione e che approdi proprio a Torino al posto di Allegri. Il valzer degli allenatori è appena iniziato.