Calciomercato Juventus, affare a sorpresa in Premier League: Bremer pedina di scambio

Gleison Bremer pedina di scambio per la Juventus: la chiave per il gioiello della Premier League

La Juventus sta sondando il terreno per un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Federico Chiesa, visto il malumore del figlio d’arte che a giugno potrebbe lasciare il club bianconero.

Quella di Chiesa è una delle situazioni più incerte in casa Juventus in vista del calciomercato estivo. Quella di Adrien Rabiot sembra già più delineata verso l’addio. Anche su Gleison Bremer la società dovrà fare dei ragionamenti, vista anche la clausola che permetterà ai top club europei di assicurarselo. La società è alla ricerca di un profilo relativamente giovane e che sappia saltare l’uomo. Un giocatore stile Chiesa, magari con qualche anno in meno e che riesca a garantire continuità anche a livello fisico. Uno dei nomi caldi è quello di Alejandro Garnacho, gioiello del Manchester United. Come sottolineato da calciomercato.it, Cristiano Giuntoli avrebbe già sondato il terreno per l’attaccante argentino.

Juventus, Bremer pedina per arrivare a Garnacho del Manchester United

Il classe 2004 vanta già 78 presenze con i Red Devils, ma vanta un passato nelle giovanili dell’Atletico Madrid.

Quest’anno ha collezionato 9 gol e fornito 4 assist in 42 partite stagionali, se pur in una stagione decisamente poco entusiasmante per la squadra di Ten Hag. Garnacho ha un contratto con lo United fino al 2028 e un ingaggio da 3 milioni di euro lordi a stagione. Un profilo perfetto per Giuntoli che, però, non è detto che riesca a trovare lo spiraglio per portarlo a Torino. Il club inglese, da poco passato nelle mani del boss di Ineos Ratcliffe, punta a rinforzare anche la difesa: uno dei profili sondati dal Manchester United è quello di Gleison Bremer.

In questo senso la Juventus potrebbe valutare di mettere in piedi una proposta di scambio, mettendo sul piatto lo stesso difensore brasiliano, in cambio di Garnacho. Anche per posizione in campo e valutazioni sarebbe un’operazione complessa da mandare in porto. La Juve si terrebbe volentieri Bremer ma allo stesso tempo vede in Garnacho delle qualità rare che potrebbero alzare notevolmente il livello della rosa.