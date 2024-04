La Juventus mette il turbo: 20 milioni e addio Milan

Juventus e Milan si fiondano sul giovane rivelazione della Serie A: 20 milioni e plusvalenza per il club italiano

Il campionato volge al termine e la lista di giovani venuti fuori in questa stagione è già molto lunga.

Una delle rivelazioni di questa Serie A è Patrick Dorgu, che nell’ultimo scontro salvezza tra Sassuolo e Lecce ha messo il suo timbro sulla vittoria dei pugliesi. Si tratta del secondo gol in campionato per il classe 2004 danese di origini nigeriane che sembra avere margini di miglioramento enormi ed è già finito nel radar di diverse big del nostro campionato, su tutte Juventus e Milan. Ad esaltare Dorgu ci ha pensato anche il suo attuale allenatore Gotti: “Toglierlo dal campo è quasi un insulto al calcio. Ha fatto un gol da giocatore maturo. E’ destinato a grandi palcoscenici”. Un’incoronazione che potrebbe valergli il grande salto durante l’estate di calciomercato. Dopo l’intuizione di Pantaleo Corvino, che lo ha pescato dal Nordsjaelland (vanta il 15% sulla futura rivendita) per 200 mila euro, adesso il suo valore è salito vertiginosamente.

Juventus e Milan si contendono Dorgu del Lecce: c’è anche l’Atletico Madrid

Il Lecce attualmente lo valuta circa 15-20 milioni e in estate potrebbe concretizzarsi una strepitosa plusvalenza, l’ennesima del direttore sportivo Corvino.

Il terzino sinistro del Lecce potrebbe fare comodo alla Juventus che infatti, come riportato da Tuttosport, è pronta a iscriversi alla corsa e avrebbe già chiesto informazioni sul calciatore. A contendere Dorgu alla Juventus è proprio il Milan che, a prescindere da quello che sarà il futuro di Theo Hernandez, dovrà trovare un nuovo interprete sulla fascia sinistra. Da non sottovalutare l’interesse dell’Atletico Madrid che ha già mandato un suo osservatore in un paio di occasioni per vedere da vicino Patrick Dorgu. In Premier, invece, sono Tottenham e Liverpool ad aver preso informazioni sul giovane terzino danese che punta anche alla chiamata con la nazionale maggiore in vista dell’Europeo in Germania.

Le tante richieste sul mercato accrescono lo status di Dorgu che adesso punta a mandare in porto la salvezza con il Lecce e a concludere al meglio la sua stagione, magari aumentando i suoi numeri realizzativi. La Juventus è certa di puntare su Andrea Cambiaso che può giocare sia a destra che a sinistra; Dorgu potrebbe essere un rinforzo sulla stessa linea, con la volontà di costruire una squadra giovane e talentuosa.