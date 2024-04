Dalla Roma alla Juventus: scippo Capitale, ecco cosa sta succedendo

Dalla Roma alla Juventus, nel caso in cui a fine stagione dovesse fare le valigie potrebbe seguirlo: i bianconeri intanto monitorano la situazione.

Lo scorso luglio la Juventus ha affidato l’opera di “ricostruzione” a Cristiano Giuntoli, reduce dal trionfo tricolore con il Napoli. L’attuale responsabile dell’area tecnica bianconera ha dimostrato di avere stoffa durante la sua lunga esperienza (otto anni) da direttore sportivo del club partenopeo, culminata con la vittoria dell’agognato scudetto. Che, a quelle latitudini, attendevano da ben 33 anni.

La speranza della Signora è che anche a Torino il dirigente toscano possa lasciare traccia. Il compito che ha davanti, tuttavia, non è assolutamente semplice. Servirà del tempo per far tornare la Juventus ai vertici del calcio italiano e soprattutto competitiva a livello continentale. Nelle prime due sessioni di mercato Giuntoli non ha potuto fare granché: hanno pesato l’esclusione dalla Champions League in seguito alla pesante penalizzazione per via del caso plusvalenze e l’esigenza di ridurre il monte ingaggi. La Juve quest’anno dovrebbe riuscire a qualificarsi alla coppa dalla grandi orecchie e sfruttare gli introiti per rinforzarsi sul mercato ma difficilmente assisteremo a delle “follie”. Del resto, l’ha più volte ribadito lo stesso Giuntoli, ricordando come il progetto bianconero sia incentrato principalmente sulla sostenibilità.

Dalla Roma alla Juventus, nel mirino c’è anche Frattini

La Juventus ha intenzione di puntare anche sui giovani, come d’altro canto sta facendo già da diversi anni, con l’avvio del progetto sulla squadra B. Quella che oggi si chiama “Netx Gen” e che ha sfornato numerosi talenti.

#Roma – #DeRossi spinge per #Burdisso nel ruolo di direttore tecnico e la #Fiorentina pensa anche Michele #Fratini per sostituirlo. In realtà i due possono lavorare insieme nella Capitale, senza dimenticare che sul talent scout c’è pure la #Juventus @calciomercatoit pic.twitter.com/QJWFtu1PwK — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) April 22, 2024

Giuntoli ha dunque intenzione di ampliare l’area scouting e a tal proposito piace parecchio il capo scout Michele Fratini, appetito anche da altri club. Stando a quanto riporta in queste ore Calciomercato.it, è assai probabile che decida di seguire il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso, che – come ha svelato nella giornata odierna l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio – a fine stagione lascerà Firenze, forse convinto dal suo amico ed ex compagno Daniele De Rossi a raggiungerlo a Roma.