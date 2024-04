Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Zirkzee: “Accordo segreto”. Cambia tutto

Intreccio di mercato Vlahovic-Zirzkee, ecco le ultimissime riguardo la Juventus. Cambia il futuro dei due attaccanti, c’è un accordo segreto.

Protagonisti della Serie A, Zirzkee è stata la sorpresa assoluta della stagione. Trascinatore del Bologna, ha messo in evidenza le sue qualità catturando l’attenzione di numerose società. Anche la Juventus s’è aggiunta alla lista delle predenti per l’attaccante. Intanto, arrivano nuovi indizi di mercato sul suo futuro.

L’eventuale arrivo i bianconero di Zirkzee apre le porte all’eventuale addio dalla Juventus di Dusan Vlahovic. Al netto di tutte le difficoltà, l’attaccante serbo è uno di quelli che in questa stagione ha fatto la differenza. Nonostante i momenti di blackout, il calciatore ha fatto il suo ed anche i numeri confermano questa tendenza, con 28 partite disputate e 16 gol all’attivo. Ovviamente, Giuntoli dovrà fare le sue valutazioni anche perché Vlahovic è uno dei più pagati della rosa bianconera.

Calciomercato Juventus: tra Vlahovic e Zirzkee, ecco la decisione

L’eventuale cessione di Vlahovic abbatterebbe il monte stipendi e permetterebbe alla Juventus di risparmiare sull’ingaggio del calciatore e prendere un altro profilo, come Zirzkee, che ha dei costi più bassi.

Così il giornalista Luca Fausto Momblano nel corso della trasmissione sul canale Twitch Juventibus.

Ecco il punto della situazione riguardo il futuro a Bologna di Zirkzee, nei radar della Juventus per il prossimo calciomercato estivo 2024.

“Nessuno oggi ha chiaro il prezzo di Zirkzee, solo Sartori lo sa. Bisogna dire che sta gestendo magistrlamente la situazione. Lui ha un accordo parallelo e segreto con il Bayern. Da quello che mi dicono i suoi collaboratori, si tratta di un’intesa che conosce solo lui e che non ha mai condiviso con nessuno. Perché per prendere Zirzkee devi trattare con il Bologna e non con il Bayern? Lo sa solo lui. E’ il Bologna a fare il prezzo”.

“Sartori è una persona pacata, è uno che lavoro molto bene e otterrà il massimo possibile non solo come prezzo assoluto. Se il giocatore avrà mercato in Italia, Sartori si porterà a casa anche la roba che gli serve per la prossima stagione. Se è l’Arsenal che lo prende, il Bologna fa un tipo di operazione a livello di soldi. I Gunners sono quelli che da molto tempo osservano da vicino Zirzkee”.

Infine, sul futuro dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic:

“Il suo futuro dipende dalla Juventus, non è ancora chiaro se vogliono metterlo sul mercato oppure no. Il prezzo non è 100 e neanche 40 milioni. Inciderà sulla decisione anche il costo annuo, a bilancio, di Vlahovic a livello di stipendio”.