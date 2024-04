Festa Scudetto Inter rovinata: iscrizione irregolare, esposto accettato

Festa Scudetto Inter rovinata, contrariamente alle previsioni la Commissione di Vigilanza ha ricevuto l’esposto.

Non potevano chiedere di meglio, gli aficionados nerazzurri. Festeggiare il tricolore e quindi la seconda stella davanti ai loro storici rivali. Lunedì scorso l’Inter ha chiuso definitivamente i giochi per quanto riguarda la lotta per il titolo – in verità già “blindata” da mesi – battendo il Milan nella stracittadina milanese.

Sesto derby vinto di fila e via ai festeggiamenti, che neppure la giornata fredda e piovosa di Milano ha potuto frenare. La squadra di Simone Inzaghi ha sostanzialmente dominato quest’edizione della Serie A, più o meno come aveva fatto il Napoli lo scorso anno. L’unica che ha provato a tenere il passo dei nerazzurri è stata proprio la Juventus, crollata da febbraio in poi in seguito alla sconfitta nello scontro diretto di San Siro. Da allora la forbice tra gli uomini di Massimiliano Allegri e Lautaro Martinez e compagni si è allargata giornata dopo giornata. E lo scudetto è arrivato, meritatamente, con cinque turni d’anticipo. L’Inter continuerà a brindare domenica prossima nel match con il Torino, anche se una volta terminata la festa, si dovrà ricominciare a pensare alla situazione finanziaria del club.

Festa Scudetto Inter rovinata, l’esposto arriva alla Covisoc

Com’è noto, il presidente Zhang sembra aver chiuso un accordo con Pimco per un nuovo finanziamento ma i dubbi circa la solidità della società meneghina permangono.

Ed è per questo motivo che Fondazione Jdentità Bianconera lo scorso 5 aprile ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica, alla Procura federale della FIGC e alla Covisoc, sollevando dei dubbi riguardo al diritto di partecipazione dell’Inter al campionato in corso. E come ha appena svelato in esclusiva il sito BianconeraNews, la Covisoc “ha ricevuto l’esposto e ne prenderà in esame tutti gli elementi prospettati da Fondazione Jdentità Bianconera”. Possibili novità in arrivo, dunque.