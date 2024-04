Mazzata ufficiale per il club piemontese: penalizzazione choc

Mazzata ufficiale per il club piemontese, il prossimo anno partirà da addirittura da -6: arriva la sanzione del Tribunale federale.

Sta per andare in archivio un’altro campionato di Serie A. In un modo o nell’altro quello che si concluderà il prossimo 25 maggio è destinato a rimanere nella storia. Sì, perché a qualificarsi alla Champions League, la competizione regina d’Europa pronta a debuttare nella sua versione rinnovata, saranno ben cinque squadre. E non più solo quattro.

Merito del primo posto dell’Italia del ranking Uefa. Dal prossimo anno, infatti, nell’ambita coppa dalle grandi orecchie ci saranno due squadre in più, che verranno “pescate” dai campionati più meritevoli. E nella stagione che sta per terminare nessuno ha collezionato più punti delle italiane (Roma, Atalanta e Fiorentina sono ancora impegnate in Europa e Conference League). La Juventus è dunque a un passo dalla qualificazione alla manifestazione continentale più importante. I bianconeri sono terzi, a +10 sulla sesta – che è l’Atalanta ed ha una gara in meno – e gli bastano pochi punti per avere la certezza matematica di tornare a giocare in Champions League. In realtà la squadra di Massimiliano Allegri aveva chiuso tra le prime quattro anche nella stagione 2022-23, ma la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze ha rivoluzionato la classifica.

Mazzata ufficiale per il club piemontese, 6 punti di penalizzazione per l’Alessandria

Quest’anno è toccato alla Premier League fare i conti con le penalizzazioni. Nel massimo campionato inglese Everton e Nottingham Forest hanno un “meno” in classifica per via delle presunte violazioni del fair play finanziario.

Non sono mancate le penalizzazioni neppure nella nostra Serie C. E, per giunta, nella terza serie ci sono due squadre a cui saranno comminate delle penalità anche nei prossimi campionati. Si tratta di Alessandria e Brindisi, entrambe già retrocesse in Serie D. Ecco il comunicato della FIGC.

“Nell’ambito di diversi procedimenti – si legge – il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva, l’Alessandria (Girone A di Serie C) e il Brindisi (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. I due club sono stati altresì sanzionati con ammende per complessivi 15.500 euro, l’Alessandria, e 1.000 euro, il Brindisi. A seguito di violazioni di natura amministrativa, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro anche la Fermana (Girone B di Serie C).

Il TFN ha inoltre sanzionato con complessivi 12 mesi di inibizione (e un’ammenda di 1.500 euro) il presidente del Cda e amministratore unico dell’Alessandria Andrea Molinaro, con 5 mesi di inibizione (e 1.000 euro di ammenda) l’amministratore unico del Brindisi Mariachiara Rispolie con 2 mesi di inibizione l’amministratore unico della Fermana Umberto Simoni”.