Pioggia di milioni, Juventus-Inter da urlo: accordo UFFICIALE in arrivo

Pioggia di milioni per Inter e Juventus. Un accordo da urlo che aiuta le casse bianconere. In arrivo l’annuncio ufficiale. Le novità

L’accesso alla finale di Coppa Italia permetterà alla Juventus di Massimiliano Allegri, nella prossima stagione, di giocare addirittura cinque competizioni: campionato, coppa Italia, si spera Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. In ogni caso cinque saranno sicuro. Per la massima competizione europea manca poco.

Soldi che quindi entreranno nelle casse di un club che ha bisogno – come più volte detto da Giuntoli – di sistemare i conti. E una grossa, grossissima mano, potrebbe arrivare dalla manifestazione che la prossima estate, quella del 2025, si giocherà negli Stati Uniti. I bianconeri, insieme all’Inter, sono gli unici due club italiani che hanno staccato il pass. Ma quanti soldi potrebbero arrivare? Andiamo a vederlo insieme.

Pioggia di milioni con il Mondiale per Club

Un miliardo di dollari – da dividere tra i club e non solo – che dovrebbe arrivare dalla cessione dei diritti televisivi della manifestazione. La FIFA, secondo il New York Times, avrebbe trovato un accordo con la Apple. A cifre inferiori, comunque, rispetto a quelle che erano le previsioni di Gianni Infantino che si aspettava almeno 3 miliardi. Un annuncio, secondo quanto raccontato dal più autorevole e conosciuto quotidiano del Mondo, potrebbe essere annunciato già in questo mese.

Certo, per vedere il Mondiale servirebbe quindi avere un abbonamento a Apple Tv, che una volta acquisiti questi diritti difficilmente li condividerebbe con altri gestori. Sarebbe un colpaccio perché nonostante ancora manchi un anno, la sensazione è che in fase di avvicinamento saranno molti quelli che si interessano a questa manifestazione che si giocherà con questo format per la prima volta nella storia. E la Juve, fortunatamente, è una di quelle squadre che passerà all’incasso.