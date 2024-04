Un ex Roma al posto di Motta: ribaltone dopo le dimissioni

Ribaltone in panchina dopo le dimissioni del mister: nulla da fare per Thiago Motta, è pronto un ex Roma, ecco tutti i dettagli.

Juventus vicina all’ingaggio di Thiago Motta? Arrivano le ultimissime notizie relative al futuro dell’allenatore del Bologna, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Ci sono delle importanti novità sul tecnico, accostato con tanta insistenza alla Juventus. I bianconeri, infatti, hanno già deciso di sostituire Massimiliano Allegri che andrà via nonostante un contratto in essere con la Juventus. Bisognerà solo capire il nome del successore del livornese visto che Giuntoli non segue solo Motta per la panchina della Vecchia Signora.

Numerose società sono pronte a cambiare allenatore la prossima stagione. Non solo in Serie A, anche altre big dovranno sostituire la propria guida tecnica. Liverpool, Bayer Monaco, Barcellona, sono alcune delle squadre che sono alla ricerca di un tecnico e che guardono con insistenza alla Serie A. Nel mirino, infatti, c’è Thiago Motta che è un obiettivo anche della Juventus. L’italo brasiliano, sotto contratto con il Bologna, non è l’unico ricercato: c’è anche un ex Roma che, alla fine, potrebbe beffare la concorrenza.

Nuovo allenatore Juventus: arriva la notizia dall’Inghilterra

Nelle scorse settimane s’era parlato di un forte interesse del Liverpool nei confronti di Thiago Motta. La notizia aveva suscitato particolare interesse in Italia, con i tifosi bianconeri coinvolti in questa situazione visto che il tecnico italo brasiliano è anche candidato per la panchina della Juventus.

Tutti i dettagli su questa trattativa visto che, nelle ultime ore, sembra averla spuntata l’ex Roma Paulo Fonseca.

Come riportato da Football Transfers, c’è un altro forte candidato per la panchina del Liverpool. Si tratta di Paulo Fonseca, attualmente al Lille. Il tecnico è finito nella lista della dirigenza inglese.

Le difficoltà per arrivare ad Amorim dello Sporting, De Zerbi del Brighton e Arne Slot del Feyenoord, hanno portato i Reds a valutare con particolare attenzione anche il profilo del portoghese ex Roma Fonseca che può prendere il posto di Klopp al Liverpool.

Una buona notizia per la Juventus che rischiava di dover affrontare la concorrenza del Liverpool per Thiago Motta, che era un’altra scelta della società. Pare, però, che il club abbia messo da parte la posizione dell’attuale tecnico del Bologna che, questo punto, ha la strada spianata verso la Vecchia Signora, che adesso dovrà dare il benservito a Massimiliano Allegri.