Juventus, esonero Allegri programmato: svelata la data dell’ufficialità

Quando arriverà l’esonero di Massimiliano Allegri dalla Juventus? Ecco nuovi aggiornamenti, spunta la data dell’addio.

Manca sempre meno alla separazione con Allegri. La Juventus attende il momento giusto, per dare il benservito all’allenatore che saluterà i bianconeri al termine di questa stagione. Al netto delle smentite di rito, in società già si pensa al futuro e alla nomina del nuovo allenatore che dovrà portare avanti il nuovo progetto tecnico della Vecchia Signora.

Non ci sono più dubbi sul prossimo allenatore della Juventus, che sarà quasi sicuramente Thiago Motta. L’annuncio potrebbe arrivare molto presto, per il momento da parte del tecnico c’è massima concentrazione per ottenere la qualificazione con il Bologna alla prossima Champions League.

Juventus: esonero Allegri, arriva la svolta

Ecco le ultimissime riguardo la decisione della Juventus. Ci sono i primi indizi riguardo la data dell’addio di Allegri, ecco quando può lasciare.

Il giornalista Romeo Agresti, nel corso del suo intervento al canale Twitch Juventibus, ha fatto il punto riguardo il futuro della Juventus.

“Giuntoli ieri, nel corso dell’intervista pre partita, ha corretto un po’ il tiro dopo le dichiarazioni di Cagliari. Ha cambiato la versione, anche perché i tifosi non sono stupidi e vanno sempre rispettati. Ci sta utilizzare il politichese però non puoi neanche mistificare la realtà. Se lavori alla Juve non puoi ritenerti soddisfatto dopo questo girone di ritorno”.

“Secondo me, dopo la finale di Coppa Italia arriveranno le notizie con tutti gli annunci. Mi aspetto che Juve-Monza possa essere una giornata bella per i saluti”, riferimento chiaro a Massimiliano Allegri che è sempre più vicino all’addio dalla Juventus.

Il tecnico dei bianconeri sarà sostituito, con molta probabilità, proprio da Thiago Motta del Bologna che è pronto a iniziare questo nuovo percorso alla Vecchia Signora con l’obiettivo di tornare a conquistare la scena in Italia e in Europa.