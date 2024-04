Xabi Alonso lo “frega” alla Juve: blitz per il pupillo di Thiago Motta

Xabi Alonso lo “frega” alla Juve, i neocampioni di Germania sognano in grande e sono pronti per un mercato ambizioso.

Xabi Alonso è l’uomo del momento. Il tecnico basco in un anno e mezzo è riuscito a portare il Bayer Leverkusen sul tetto di Germania, dove non era mai riuscito ad arrivare in 120 di storia. Due settimane le Aspirine hanno concluso una cavalcata impronosticabile, mettendo fine al dominio del Bayern Monaco, che in Bundesliga regnava da 11 anni.

Il merito è principalmente dell’ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco, il quale in poco tempo ha plasmato, con le sue idee di gioco moderne e propositive, una squadra “invincibile”, che non perde addirittura dallo scorso maggio. Sì, in questa stagione i tifosi rossoneri non hanno assistito a nessuna sconfitta. Che si tratti di campionato, Europa League o Coppa di Germania, il Leverkusen non ha incassato neppure un k.o., superando persino il record della prima Juventus di Antonio Conte. Ed in questa fantastica annata le Aspirine possono festeggiare ancora altri due trofei. Nella prossima settimana giocheranno la semifinale d’andata di Europa League con la Roma, a fine maggio invece li attende la finale di Coppa di Germania con un avversario che milita nella tedesca, il Kaiserslautern.

Xabi Alonso lo “frega” alla Juve, le Aspirine vogliono Calafiori

Qualche settimana fa Alonso ha stupito tutti, dicendo di voler rimanere almeno per un’altra stagione a Leverkusen. Riufiutate, dunque, le avances di Liverpool e Bayern Monaco.

Xabi Alonso vuole Calafiori: il Bayer Leverkusen ha nel mirino il centrale del Bologna https://t.co/CFgULHPJyj — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 25, 2024

La società, evidentemente, gli ha fornito le giuste garanzie per quanto riguarda il mercato estivo, perché l’anno prossimo l’obiettivo è essere competitivi anche in Champions League. Il direttore sportivo Rolfes, secondo quanto riporta la Bild, avrebbe messo gli occhi su un obiettivo della Juventus, vale a dire il centrale del Bologna Riccardo Calafiori, uno dei protagonisti dell’incredibile stagione dei rossoblù di Thiago Motta. Futuro in Germania per il 21enne cresciuto nelle giovanili della Roma?