Retrocessione galeotta: gode solo la Juve

Rischio retrocessione per un club di Serie A: il prezzo del big potrebbe calare e la Juventus è pronta ad approfittarne

Nel recupero dei 18 minuti più recupero di ieri, l’Udinese ha perso 2-1 contro la Roma all’esordio di Cannavaro sulla panchina friulana.

Decisivo il gol di Cristante che all’ultimo minuto di recupero ha condannato l’Udinese al quartultimo posto. Adesso i bianconeri sono a quota 28 punti, gli stessi del Frosinone, due in più del Sassuolo penultimo. Adesso l’incubo Serie B inizia ad essere concreto per il club friulano che non è certo abituato a queste situazioni, avendo sempre vissuto i campionati con spensieratezza e senza il timore di giocarsi la salvezza nelle ultime giornate. Naturalmente, in caso di eventuale retrocessione dell’Udinese, molti big andrebbero sicuramente via, dal momento che il loro prezzo di mercato crollerebbe vertiginosamente e anche la Juventus è pronta ad approfittarne.

Rischio retrocessione per l’Udinese: Samardzic via per 18-20 milioni

Naturalmente spicca la situazione di Lazar Samardzic che, dopo essere stato ad un passo dall’Inter, è rimasto a Udine nonostante le richieste anche da parte di Juventus e Napoli.

Avrebbe potuto festeggiare lo scudetto (qualora fosse approdato in nerazzurro), invece si ritrova a lottare per mantenere la categoria. In caso di retrocessione, la valutazione del serbo scenderebbe a circa 18-20 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe a Juventus e Napoli di tornare a capofitto sul trequartista classe 2002 che quest’anno ha dato solo sprazzi del suo enorme talento. Rispetto all’anno scorso ha giocato con maggiore continuità ma non sempre è riuscito a incidere come avrebbe dovuto. Appena 4 gol e 2 assist in stagione, un bottino scarno per un talento come lui.

Complice, però, anche la stagione disastrosa dell’Udinese. La Juventus resta in attesa, ma anche Napoli e Milan continuano a tenere Samardzic nella lista degli obiettivi. Non è escluso però un assalto dalla Premier League. La permanenza in Serie A dell’Udinese in questo senso sarà l’ago della bilancia.