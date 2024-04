Colpo gratis dalla Premier League: la Juve sfida De Rossi

Colpo gratis dalla Premier League, Giuntoli sta monitorando la situazione ma su di lui piomba anche la Roma.

Milan, Roma e Salernitana. Tre partite per blindare quella Champions League che alla Juve continua a mancare come l’aria. I bianconeri non vedono l’ora di riascoltare la famosa musichetta che hanno sentito l’ultima volta nel novembre 2022, poco prima che iniziassero i Mondiali qatarioti. In quella stagione, infatti, la Vecchia Signora abbandonò la massima competizione continentale già dopo la fase a gironi.

Il traguardo è vicino. La squadra di Massimiliano Allegri l’avrebbe oltrepassato in realtà già da un pezzo se non avesse tenuto una media da retrocessione negli ultimi tre mesi. Un crollo che nessuno poteva immaginare lo scorso febbraio, quando la Juventus, prima di affrontare l’Inter nello scontro diretto di San Siro, sembrava potesse tenere il passo dei nerazzurri, oggi neocampioni d’Italia, fino alla fine del torneo. Non è andata così e Danilo e compagni, nonostante la conquista della finale di Coppa Italia, continuano a non convincere del tutto. Da febbraio in poi in campionato hanno battuto solo Frosinone e Fiorentina. E nelle ultime due giornate si sono dovuti accontentare di due pareggi con Torino e Cagliari.

Colpo gratis dalla Premier League, futuro in Serie A per Patino?

Guardare indietro, però, può essere pericoloso. L’obiettivo della Juventus, adesso, sono i tre punti in uno scontro diretto importante, come l’ha definito in conferenza lo stesso Allegri.

🚨 Aggiornamento su Charlie #Patino: conferme sulla scadenza a giugno del contratto con l’#Arsenal e sulla volontà del giocatore di lasciare i Gunners. Può sbarcare in #SerieA gratis con il talent scout Michele #Fratini: testa a testa tra #Juventus e #Roma @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) April 26, 2024

Una volta avuta la certezza di partecipare alla prossima Champions League, anche Cristiano Giuntoli potrà continuare a pianificare il futuro con maggiore serenità. Il responsabile dell’area tecnica continua intanto a monitorare alcuni giovani interessanti, come ad esempio Charlie Patino, classe 2003 di proprietà dell’Arsenal che a giugno si libererà gratis dai Gunners. Secondo Maurizio Russo di Calciomercato.it, su di lui ci sarebbe anche la Roma e le possibilità che possa approdare in Serie A il prossimo anno sono molto alte.