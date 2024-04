Juventus, scelta fatta sul vicecapitano: è una bomba di mercato

Juventus, svelata in diretta una novità che riguarda la prossima stagione: ma non sarà il solo a scalare le gerarchie.

Non avrà fatto fare i salti di gioia ai tifosi bianconeri, stremati dopo una seconda parte di stagione da incubo. Ma il fatto che la Juventus giocherà la finale di Coppa Italia, il prossimo 15 maggio all’Olimpico, consente di guardare con un pizzico di ottimismo in più a quest’ultimo scorcio di annata calcistica.

Nella Capitale, tra poco più di quindici giorni, i bianconeri avranno l’opportunità di rivincere un titolo, che dalle parti della Continassa manca dal 2021, guarda caso da quando la Juventus di Pirlo e Cristiano Ronaldo portarono a casa la Coppa Italia nella finale di Reggio Emilia, proprio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche stavolta ci saranno i nerazzurri di fronte agli uomini di Massimiliano Allegri, determinati a “vendicare” quella sconfitta e a sollevare quello che sarebbe il primo trofeo di un era strepitosa per la Dea. Prima di pensare alla finale, però, la Signora scenderà in campo tre volte, la prima domani contro il Milan all’Allianz Stadium, in quella che può essere letta come un big match tra due grandi deluse del campionato che sta per terminare.

Juventus, Locatelli sarà tra i vicecapitani bianconeri

I rossoneri, così come i bianconeri, in estate potrebbero cambiare parecchio. Certamente il tecnico dello scudetto 2022, Stefano Pioli, farà le valigie.

Non si sa ancora, invece, se a guidare la Juventus il prossimo anno sarà ancora Allegri. Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli in una delle ultime interviste ha fatto intendere che non ci sarà alcun divorzio ma le sue potrebbero essere state solo parole di circostanza. Nel frattempo il giornalista Luca Momblano, intervenuto a Juventibus, ha dato un’altra anticipazione sulla Juve 2024-25: “Manuel Locatelli sarà tra i vicecapitani, questo ve lo anticipo”, ha detto in diretta.