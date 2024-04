Juventus, un altro tassello finisce al suo posto: “Siamo fiduciosi”

Juventus, i dirigenti bianconeri stanno programmando già la prossima stagione: diversi i nodi ancora da sciogliere.

Negli ultimi tre mesi i bianconeri si sono disabituati a vincere. Da febbraio in poi la Juventus ha subito una sorta di metamorfosi: da rivale dell’Inter ad una media punti da squadra che lotta per mantenere la categoria. Quale delle due è la vera Signora? Ai posteri l’ardua sentenza.

Fatto sta che, se le due vittorie di fila ottenuto un mese fa con Lazio e Fiorentina tra Coppa Italia e campionato avevano fatto tornare il buonumore dalle parti della Continassa, i due pareggi con Torino e Cagliari hanno rappresentato una preoccupante involuzione. Martedì la squadra di Massimiliano Allegri ha di nuovo esultato, grazie alla qualificazione alla finale di Coppa Italia, ma nella semifinale di ritorno con la Lazio l’attesa inversione di tendenza non c’è stata. Anzi, i biancocelesti hanno messo in grande difficoltà Danilo e compagni. E se non fosse stato per quel gol di Milik negli ultimi minuti di gioco, la partita sarebbe andata ai supplementari. Ed in quel caso sarebbe potuto succedere davvero di tutto. L’importante però è che nella finalissima del prossimo 15 maggio all’Olimpico ci sarà pure la Juventus.

Juventus, anche l’agente conferma: “Rinnovo di Rugani a un passo”

Sollevare una coppa – la Juve non lo fa dal 2021, quando a Reggio Emilia vinse proprio la Coppa Italia – sarebbe fondamentale.

E garantirebbe uno slancio non indifferente verso la prossima stagione, con i bianconeri che saranno di nuovo impegnati su più fronti. Servirò indubbiamente una rosa più lunga di quella attuale, motivo per cui oltre ai possibili acquisti Cristiano Giuntoli sta valutando con attenzione anche i rinnovi. Per quanto riguarda quello di Daniele Rugani c’è grande ottimismo. L’ha detto lo stesso agente del difensore bianconero a TMW Radio: “C’è stato un incontro positivo con la Juventus, siamo fiduciosi di chiudere per il rinnovo”. Per lui sarebbe pronto un prolungamento fino al 2026 con opzione per un altro anno.