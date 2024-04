Pinsoglio e la proposta irrifiutabile: il sì è ufficiale

Pinsoglio, non ha avuto bisogno neanche di pensarci su: il sì è arrivato in un lampo e adesso è finalmente ufficiale.

Daniele Rugani lo farà a fine maggio. Federico Chiesa è stato un po’ meno specifico: sappiamo solo, in maniera molto generica, che ci vorrà la fine della stagione ancora in corso. Ma i due bianconeri finora citati non saranno i soli a cambiare vita in maniera così radicale.

Un altro juventino si è aggiunto, nelle scorse ore, al club degli aspiranti mariti. Si tratta di Carlo Pinsoglio, che come i suoi due compagni di squadra si appresta a convolare a nozze con la sua bella. Rugani e Chiesa lo hanno battuto sul tempo, facendo la fatidica proposta di matrimonio sul finire dello scorso anno. Lui si è buttato solamente adesso e l’ufficialità, quindi, è arrivata ieri, giovedì 25 aprile.

Il terzo portiere bianconero ha fatto le cose in grande, senza lasciare nulla al caso. Se Federico aveva chiesto la mano di Lucia Bramani a Venezia, e Daniele quella di Michela Persico all’Inalpi Arena, durante il concerto di Calcutta, il terzo portiere della Juventus ha optato per un’atmosfera ancor più romantica e solenne.

Pinsoglio, si farà: impossibile dir di no

Pare che Pinsoglio abbia assoldato una delle migliori wedding planner su piazza e le abbia chiesto di organizzare una proposta coi controfiocchi nella suggestiva cornice di Villa della Regina.

Ad attendere il calciatore e la sua compagna, la bellissima Hind El Mahi, c’era un cuore gigantesco composto da una cascata di petali di rose. A quel punto, il bianconero, da vero cavaliere, si sarebbe inginocchiato e le avrebbe offerto in dono l’anello comprato per suggellare la fatidica proposta.

La ragazza, dal canto suo, non ha avuto neanche bisogno di pensarci. Ha accettato la proposta e non vede l’ora, adesso, che giunga il momento tanto attesa. “I said yes!” (Ho detto sì, ndr), c’era scritto nella didascalia a corredo delle foto pubblicate sui social per annunciare la bella notizia. E gli auguri in calce ad esso, manco a dirlo, si sono letteralmente sprecati.